¿Qué espera Greg Vanney de Chicharito Hernández en Los Angeles Galaxy?

Tras la pésima temporada 2020 de la Major League Soccer, Los Angeles Galaxy está preparado para empezar a trabajar y cambiar la imagen en este 2021. Para eso, este miércoles se presentó en sociedad al entrenador reemplazante de Guillermo Barros Schelotto, y será Greg Vanney, un hombre de la casa.

Una pregunta que el ex Toronto FC no pudo evitar fue acerca de Javier Hernández. ¿Qué rol cumplirá en su equipo? Sobre todo teniendo en cuenta que, bajo las órdenes del director técnico argentino, no demostró nivel y terminó quedando fuera de la consideración para las jornadas finales del campeonato.

"Chicharito es un delantero de caja que puede marcar goles en esta liga. Primero quiero conocerlo personalmente, tenemos que trabajar juntos para poder sacar su mejor versión", aseguró Greg Vanney en la conferencia de prensa, dando a entender que sabe sobre las condiciones del delantero mexicano.



En la temporada pasada de la MLS, el futbolista surgido de la cantera de las Chivas no mostró una gran versión. Sumó 757 minutos en 12 partidos, 7 de ellos como titular, y solamente logró convertir en dos oportunidades: una vez ante Seattle Sounders en Orlando y otra frente a Portland Timbers en California.

Con respecto a la continuidad, o no, del argentino Cristian Pavón, Greg Vanney fue contundente y dejó abierta la posibilidad a un inminente arreglo con Boca Juniors para conseguir su ficha: "Hay mucho que construir en su lugar, es una pieza que nos gustaría traer de vuelta".

