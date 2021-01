El nuevo entrenador de Chicharito Hernández en Los Angeles Galaxy

El celular de Javier Chicharito Hernández empezó a sonar por las notificaciones. ¡Bling, bling bling! ¿Qué pasó?, dijo el delantero mexicano y de inmediato leyó la noticia del día en Los Angeles Galaxy: ya presentaron de manera oficial al nuevo entrenador para le temporada 2021 de la MLS.

Los rumores apuntaron a un solo nombre y este martes se terminó de confirmar la noticia: Greg Vanney es el nuevo entrenador de Los Angeles Galaxy y de Javier Chicharito Hernández. Desde el primer instante que el entrenador renunció como DT del Toronto FC el pasado primero de diciembre, al técnico se lo vínculo con el equipo californiano.

El Galaxy presentó a Vanney como su nuevo entrenador con un emotivo video al que titularon: “Bienvenido a casa, Greg”, ya que un viejo conocido llega al equipo de Chicharito porque el DT tuvo dos etapas como jugador en el club de Los Angeles: 1996 a 2002 y en 2008.



Después de servir como entrenador asistente de Chivas USA en 2011, Vanney fue nombrado noveno entrenador en jefe de Toronto el 31 de agosto de 2014. “Necesito recuperar el aliento y reagruparme un poco, pero cualquiera que me conozca, sabe que no me quedo quieto muy bien”, señaló Greg el pasado mes de diciembre.

Los títulos del nuevo entrenador de Chicharito Hernández en Los Angeles Galaxy

El logro más importante de Greg Vanney se dio en la temporada 2017 con el triplete que ganó en Toronto FC: Copa MLS, Supporters 'Shield y Campeonato Canadiense. Además, el nuevo técnico de Javier Chicharito Hernández tiene el récord de partidos entrenados (250) y victorias (112) en el equipo canadiense.

