Chicharito Hernández volvió a apuntar a México: "En L.A. me he sentido más valorado que en mi país"

Javier Hernández adoptó en el último tiempo una postura distinta para declarar: sin pelos en la lengua, completamente libre y, por ello, polémico.

En charlas con 'Univisión', el delantero aseguró que se siente más cómodo que en su país y que eso fue el principal motivo por el que aceptó la propuesta de Los Ángeles Galaxy.

"El dinero no fue la principal razón. Vine por todo lo positivo de la ciudad al mejor equipo de la MLS con lo que puedo aportar y lo que me valoran, que, hasta cierto punto, es hasta más que en mi país", comentó.

"Tengo un hijo, una familia. También en lo futbolístico: no estaba dispuesto a sacrificar o pagar el precio por cosas que estaban fuera de mi alcance en Europa", agregó Chicharito.

Por otro lado, el surgido en Chivas reveló que tiene una mentalidad de 'leyenda': "Siempre me he considerado la mejor versión de mí y siempre he tratado de dar lo mejor. He tenido que sentirme a la par y mejor que jugadores de clase mundial, como también cuando voy a la Selección. Si no creo en eso, me estoy limitando".

Hernández siempre da de qué hablar...

