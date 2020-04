Chicharito Hernández relató un crudo momento personal de su etapa en Chivas

Después de haber pasado por importantes clubes de Europa como Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y Sevilla, uno cree que la fortuna de Chicharito Hernández es inmensa.

Sin embargo, todo eso llegó por esfuerzo. Y, de hecho, hubo un momento específico de sus inicios como jugador profesional en el que tuvo que salir de un verdadero pozo económico.

"Mi familia invirtió en un negocio en el cual no les fue bien y los trancearon. Todo el capital se fue ahí. Ni mis papás ni mis abuelos tenían para seguir con el estilo de vida que teníamos", reveló el atacante en una entrevista vía Instagram Live con Sergio Dipp.

Tan cruda fue la situación para el, en ese entonces, jugador de Chivas que llegó a quedarse sin comodidades básicas: "No podía hacer nada, no podía gastar más. Decidí ayudar a mi familia y pagar los gastos de la casa. Era un entrenamiento doble y yo voy de Bumgambilias a Verde Valle por el Periférico. Eran 3:30, estaba haciendo mucho calor y quería prender el aire. Vi la gasolina que me quedaba y entonces pensé que tenía que bajar la velocidad y bajar los vidrios, con el airecito que era muy caliente".

"Y así llegué, sudando. Y hasta me bromearon de que si me había ido corriendo o qué. No tenía que dar explicaciones, solo era carrilla", confesó Chicharito ante el reportero de ESPN.

Hoy, acomodado en Los Ángeles, el mexicano dejó atrás esa fea experiencia.

