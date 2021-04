La Chofis López se volvió a referir a su salida de Chivas y sentenció: "El mexicano es nuestro peor enemigo"

Javier Eduardo López es un futbolista que estará por siempre ligado a Chivas de Guadalajara, ya que esa es su cantera. Sin embargo, es inevitable pensar en todo lo que le podría haber aportado al Rebaño en caso de haber tomado decisiones adecuadas en ciertos momentos. Por el contrario, La Chofis siempre estuvo involucrado en cuestiones extradeportvas.

Es por ese motivo que López buscó salida en el último mercado, siendo la MLS la competición que lo recibió. En San Jose Earthquakes, con Matías Almeyda como entrenador, La Chofis espera resurgir y demostrar que sigue siendo un buen jugador de futbol, pero sin olvidarse del conjunto de Guadalajara.

En diálogo con TUDN, López habló de su salida y, si bien no se arrepiente, aclaró que no deseaba salir de esa manera desde Chivas: "Sí, arrepentirme tal cual no, simplemente no hubiera gustado salir así, más allá de eso, me hubiera gustado salir de otra manera, pero bueno, no fue culpa mía, por esta parte estoy tranquilo".

La Chofis López cree que se critica mucho al jugador mexicano

El exjugador de Chivas compartió un mensaje que bajó André-Pierre Gignac: "Sí, esa parte creo que todos estamos de acuerdo. A lo mejor ser mexicano es muy crítico con compañeros, con la afición, con los jugadores. Como te decía, critican mucho al jugador sin conocerlo tanto, se dejan guiar mucho por cosas que ven, cuando no es así tanto la cosa”.

“Es un poquito como lo que dijo Gignac, tiene razón, creo que hay muchos jugadores, amigos míos también, todos estamos en la misma, que el mexicano es nuestro peor enemigo", opinó La Chofis, quien se reencontrará con Almeyda: "Es con el entrenador con el que tuve más participación, con el que mejor destaqué”, sentenció.

