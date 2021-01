Gallito Vázquez habló por primera vez luego de su separación de Chivas y le apuntó a la afición

Pese a las pruebas en su contra y de que se confirme que estaba en el lugar del hecho, José Juan Vázquez aseguró que no es culpable de nada y que no cometió ninguna indisciplina para que lo alejen de Chivas.

"Es un tema muy delicado, más que nada para Dieter Villalpando. El problema fue con él, nosotros por estar ahí salimos embarrados. Fue un momento muy difícil, nos separaron, entrenábamos en la tarde o en la mañana", reveló en charlas con Línea de 4.

"Me enteré de la noticia a los 10 días, hablé inmediatamente con Amaury y con toda la transparencia del mundo le conté la situación. Yo no soy culpable. Siempre con la cara en alto le puedo explicar a quien sea”, agregó.

Con respecto al trato de la afición, el Gallito se mostró muy dolido: "No midieron con la misma vara. Mi esposa y mi hija se enteraron de las noticias, yo les expliqué la situación y me brindaron apoyo. Eso también me dio mucha fuerza".

Ya con el foco puesto en Toluca, el contención aseguró que "lo más importante es iniciar con el pie derecho, calificar y estar en los primeros planos y por qué no, que venga el campeonato".

