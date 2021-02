Ya hay fecha límite y 'Plan B': Las opciones de Chivas para reemplazar a Víctor Manuel Vucetich si no mejora

El panorama de Chivas en el recién iniciado Guard1anes 2021 luce más que complicado, pues luego de que en las primeras fechas del torneo, el Rebaño se hundiera en los últimos lugares de la tabla, en el interior del equipo ya se encendieron las alarmas y la continuidad de Víctor Manuel Vucetich como director técnico estaría en duda.

Y es que de acuerdo con información del periodista Fernando Cevallos, la directiva rojiblanca ya le habría puesto una fecha límite al 'Rey Midas' para ganar en el presente certamen, o mínimo mostrar una mejoría considerable, pues de no ser así, no continuaría como estratega del Rebaño.

¿Hasta cuándo tiene Vucetich para mostrar mejoría en Chivas?

Cevallos adelantó que le dieron dos fechas más al entrenador mexicano para conseguir su primer triunfo del Guard1anes 2021, considerando que la próxima jornada Chivas visita al Campeón León, y se tiene presupuestada hasta la derrota, sin embargo, en la sexta fecha ante Necaxa ya no habría ninguna consideración, y de no haber mejoría, se anunciaría el despido de Víctor Manuel Vucetich.

"No hay un ultimátum como tal a Víctor Manuel Vucetich, pero sí le han dicho que hay dos partidos para que la situación mejore. Al enfrentar al León, no está hoy la situación de 'ganas o te vas', pero después viene Necaxa, y ahí sí, si Chivas no logra llevarse los tres puntos o no logra mostrar una mejora futbolística notable podría haber cambio en la dirección técnica de Chivas", explicó el periodista.

(Liga MX)

¿Quién reemplazaría a Vucetich como director técnico de Chivas?

De acuerdo con la información de Cevallos hay tres candidatos que ya contempla la directiva del Rebaño para nombrar al próximo entrenador del cuadro tapatío, dos de ellos ya conocidos del futbol mexicano y de la confianza del director deportivo, Ricardo Peláez: Diego Alonso y Antonio Mohamed y uno más que tendría desventaja por no haber dirigido en México, Hernán Crespo, leyenda del futbol argentino y actual entrenador de Defensa y Justicia en su país.

"Dos partidos de licencia para que la cosa mejore, no han hablado con nadie, no hay acercamientos con nadie, pero sí hay tres proepuestas sobre la mesa, dos que Ricardo Peláez conoce muy bien, Diego Alonso y Antonio Mohamed. Y Hernán Crespo", sentenció el especialista en el día a día de las Chivas.

Dos partidos... León y Necaxa el plazo que tiene Vucetich para que Chivas salga del mal momento y mejore futbolisticamente...

