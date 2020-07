Chivas rechazó a Gerardo Arteaga, el último mexicano en emigrar a Europa

Aunque todavía faltan recolectar algunos documentos, todas las partes lo hicieron oficial. Gerardo Arteaga dejará Santos Laguna en este mercado de pases de verano y se irá a Europa a cumplir su sueño. Sí, Genk de Bélgica confió en él y realizó una oferta económica que el conjunto de la Liga MX no pudo desestimar.

A sus 21 años, el defensa lateral por la izquierda se sumará a la legión de mexicanos que está actualmente en el Viejo Continente. Pero, en diálogo con W Deportes, admitió que le quedó una cuenta pendiente que no pudo cumplir en el territorio azteca: "Me quedé con la espinita de llegar a algún equipo grande".

Foto: Getty Images

En la misma plática con Los Campamentos, el surgido de la cantera de los Guerreros recordó cuando estuvo cerca de ingresar en el Guadalajara pero no fue admitido. Algo común en Fuerzas Básicas pero ahora, viendo que emigrará, resultará un poco más incómodo para los aficionados del cuadro tapatío.

.@Arteaga_Gera revela que @Chivas lo descartó en algún momento en su carrera en fuerzas básicas:



“En Chivas fui dos veces a hacer pruebas, me cepillaron dos veces en Gigantera” pic.twitter.com/IaEAEGb2y5 — W Deportes (@deportesWRADIO) July 27, 2020

"En Chivas fui dos veces a hacer pruebas. Me cepillaron dos veces en Gigantera", reveló Arteaga. Hoy el puesto por la banda izquierda está cubierto, tanto Miguel Ponce como Cristian Calderón hace un buen trabajo, pero por qué no pensar en una contratación para cuando regrese del futbol europeo...

"Quiero durar mucho tiempo en Europa, no tengo miedo de ser convocado o no a la Selección de México. Anhelaba irme pero no pensé que se fuera a dar este torneo", cerró el joven defensa, comentando qué planes tiene para su futuro como futbolista profesional.

Lee También