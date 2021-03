Antes de jugar con América, Ricardo Pelaez despejó dudas sobre la continuidad de Víctor Manuel Vucetich

El irregular rendimiento de Chivas de Guadalajara en el Torneo Guardianes Clausura 2021 hizo pensar a muchos acerca de la continuidad o no de Víctor Manuel Vucetich como entrenador. Y para colmo, en el horizonte se asoma el Clásico Nacional de la Liga MX ante el Club América, lo que hizo crecer las conjeturas ante un eventual resultado negativo.

En diálogo para Marca Claro, Ricardo Peláez, el presidente deportivo del Rebaño Sagrado, buscó calmar los rumores respecto de la situación del Rey Midas y afirmó que el proyecto del estratega sigue en pie para la segunda parte de la temporada regular.

"No ha estado en ningún momento en duda la continuidad del técnico. Aunque no hemos tenido el torneo esperado. Tenemos mucho que mejorar y no tenemos pretextos, estamos trabajando en ello", expresó el directivo.

Por otro lado, el ex goleador y uno de los mandamás del conjunto Rojiblanco reconoció que la parte defensiva del equipo es una de las falencias que ha mostrado en este certamen, aunque resaltó la capacidad de reacción para levantar marcadores adversos en distintos juegos.

"Hemos padecido mucho en el tema defensivo, pero es un trabajo de equipo y hay que encontrar un balance entre goles anotados y goles recibidos. Lo que me ha gustado es la capacidad de reacción en los partidos", analizó.

Chivas de Guadalajara vs. América por el Guardianes 2021 de la Liga MX

Chivas de Guadalajara y Club América se enfrentan por la jornada 11 del Torneo Guardianes Clausura 2021 de la Liga MX, este domingo 14 de febrero a las 20:00 horas del Centro de México en el Estadio Akron. La transmisión televisiva estará a cargo de TUDN, TV Azteca y Chivas TV.

