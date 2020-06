“Christian Martinoli es el mejor narrador del mundo”: Jorge Campos

Pocas y muy especiales son las personas que logran revolucionar su profesión en algún momento de su carrera; una de ellas sin duda alguna es Jorge Campos en la portería y otra es Christian Martinoli en la narración, así lo afirma la historia del futbol en el caso del exarquero y lo reafirma la afición, y el propio Jorge Campos, en el caso del relator de TV Azteca.

En entrevista exclusiva con Bolavip México, el exseleccionado nacional no titubeó al pronunciar el nombre de quien considera es el mejor narrador del mundo: Christian Martinoli, pues aseguró que su estilo tan único y divertido para contar los acontecimientos en el deporte revolucionó por completo el relato deportivo.

Foto: @cmartinolimx

“La verdad que Martinoli es, con mucho respeto para todos en México y en todos lados, yo diría del mundo, es el mejor narrador que tenemos en México, lo ha demostrado, no porque sea mi amigo, lo conozca o esté ahí. La gente me pregunta por él a donde vamos, en los Mundiales, porque lo hace muy bien y ha revolucionado todo, eso es lo padre, que a la gente le gusta escucharlo, le gusta el nuevo estilo, a los jóvenes, a las mujeres también les encanta y eso es algo bueno para que no esté tan aburrido el partido, él lo ha hecho más divertido”, aseguró el 'Inmortal'.

Por otra parte, el canterano de Pumas nos compartió lo divertido que ha sido para él colaborar con TV Azteca, donde más que un trabajo, lo ve como una diversión al lado de grandes amigos, pues asegura que Martinoli y Luis García se han convertido en más que compañeros en su vida.

“El haber llegado a Azteca es algo especial para mí, nunca me imaginé todo lo que he vivido, disfrutar al máximo las transmisiones, los Mundiales, no hay tanta presión donde estoy y eso es bonito, el estar con amigos, porque no puedo decir compañeros, son amigos ya y lo serán para toda la vida porque he convivido muchísimo tiempo con ellos, eso para mí tiene mucho valor".

“En Azteca somos como una familia, somos amigos, y no somos muchos, somos bien poquitos, pero eso hace que la gente que está atrás de cámaras también sea parte de la familia. Azteca es una televisora especial que nos ha dado muchas cosas increíbles, como persona, independiente del trabajo, me doy cuenta que vamos todos con muchas ganas de hacer lo que hacemos, lo que nos gusta y trabajar, yo les digo, ‘no, esto no es trabajo, es diversión’ y lo hago con gusto y eso nos ha marcado mucho, tanto como profesionales y como persona y eso te hace crecer”, añadió el ‘Brody’

¿Te han llamado de otra televisora?

“No, para nada, al contrario, siempre me han respetado, soy demasiado profesional, estoy muy contento y creo que lo ven, no sé, he ido a todas las televisoras, hago entrevistas porque tengo la libertad, eso es parte de lo que es Azteca, si te llaman a entrevista, pues ve, no estás amarrado, o que un contrato en exclusiva, no, la libertad que te da Azteca. Sobre todo que jugué mucho tiempo en la Selección, me piden entrevistas o colaborar con algo y lo hago con muchísimo gusto; no tienes que pedir permiso a Azteca, simplemente te dejan ser”.

Foto: Getty Images

“Martinoli y Luis García no me dejan hablar”

Y como dicen que “de lo bueno poco” es Jorge Campos quien, sin duda alguna, le da el toque especial a las transmisiones de TV Azteca con sus ocurrencias desde hace ya más de 10 años, además de ser protagonista del famoso contador que aparece en todas las transmisiones para llevar la cuenta de sus valiosas intervenciones. ¿Pero por qué habla tan poco?

Foto: @garciaposti

“Después de estar fuera un tiempo del futbol me invitaron a colaborar a TV Azteca, a comentar, y lo hice con mucho gusto, me gustaba hablar de lo que sucedía en la cancha, de lo que sentía estar ahí, y poco a poco fuimos armando ese grupo, la verdad es que no hablo mucho, Martinoli no me deja hablar, Luis García no me deja hablar, Zague tampoco, y me aguanto, yo disfruto más escuchándolos a ellos”.

“Es lo que me dicen que no hablo, empiezan a contar lo que digo, lo que no digo, está bien que ellos hablen, yo estoy muy tranquilo, el que más habla es Martinoli, porque es el que narra, pero que se equivoquen ellos hablando, yo mejor tranquilo, los escucho, me río y no que me esté burlando, pero la verdad son grandes compañeros, grandes amigos, lo he disfrutado al máximo y voy con muchísimo gusto porque disfruto mucho estar ahí”, confesó con el tono bromista que lo caracteriza.

¿Cómo es trabajar con Christian Martinoli y Luis García?

“Son grandes profesionales, no me costó nada de trabajo, lo disfruto al máximo. Ellos han revolucionado la forma de narrar. No me ha costado nada (acoplarse a su estilo), al contrario, me ha ayudado mucho a crecer ahí en la televisión”.

Una mención especial para la amistad que tiene con Luis García

Foto: @garciaposti

En una charla que Bolavip tuvo con Luis García, el ‘Doctor’ destacó lo que significa Jorge Campos en su vida y al momento de describirlo no se le ocurrió un mejor comparativo: “Es un ángel”, es por ello que el Inmortal, con quien compartió la cantera de Pumas y muchos momentos en la Selección mexicana le devolvió los elogios.

“Lo conozco desde que él tenía 15 años, es una amistad muy grande, muy fuerte, crecimos con Pumas, futbolísticamente, como personas, creo que los valores que él tiene, que le ha dado a su familia es totalmente especial, diferente y por eso nos conocemos perfectamente, sabe cómo soy perfectamente, lo que me gusta y lo que no, y eso es el respeto que tiene hacia las personas. La relación es totalmente diferente fuera de cámara, estuvimos en Pumas y en la Selección mucho tiempo”, sentenció.

