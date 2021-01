Memo Ochoa confesó sus síntomas de Covid-19 y los de Nicolás Benedetti y Richard Sánchez

Club América está atravesando la situación menos deseada para cualquier equipo deportivo en estos momentos. Las Águilas debieron suspender su próxima jornada frente a FC Juárez, debido a que tres de sus jugadores dieron positivo de coronavirus tras el duelo frente a Monterrey.

Los casos positivos de Covid-19 llegaron a los azulcremas en medio de un gran escándalo con Rayados, aunque es una situación que podía suceder y donde han sido involucrados tres jugadores del primer equipo. Guillermo Ochoa, Richard Sánchez y Nicolás Benedetti son los implicados, además del auxiliar de Santiago Solari, Lucas Nardi.

Si bien en un principio la información que salió a la luz comunicaba que los síntomas en los jugadores eran leves, Guillermo Ochoa reveló que no fue tan así. El guardameta hizo una transmisión en su cuenta personal de Twitch y, de paso, contó cómo estaba llevando la enfermedad.

Guillermo Ochoa reveló los síntomas

"Llevo tres días con síntomas, ayer fue el peor día con mareos, temperatura y dolor de cabeza. Hoy tengo tos, pero cada vez me siento mejor. Gracias por el apoyo, Nico que se sentía mal y pasó mala noche, Richard que se sentía bien, entonces los demás compañeros, cuerpo técnico ahí vamos”, confesó Memo ante su comunicad de seguidores en yosoy8a, su canal de la plataforma Twitch.

Por último, dejó un mensaje a todos: “Esperemos que no pase a mayores y que no haya más síntomas durante todos estos días que ese es el peligro y se hagan como lo ha hecho el Club América en todo momento las pruebas pertinentes para mantenernos lo más cuidados posibles, hay cosas que están fuera de las manos de los médicos, pero seguiremos para poder jugar y darles más alegrías ojalá que no se pospongan más juegos", finalizó.

Lee También