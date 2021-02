Raúl Jiménez piensa en volver al América cuando retorne a la Liga MX

Raúl Jiménez continúa recuperándose de la lesión e intervención en su cabeza tras la fractura de cráneo sufrida ante el Arsenal por la Premier League de Inglaterra, pensando en volver a las canchas pero sin dejar de recordar al América, el club que lo vió lucirse en México.

A pesar de que el Lobo de Tepejí hoy se encuentra en Wolverhampton y su intención es continuar en Europa, las Águilas de Coapa serán una opción al momento de retornar a la Liga MX.

"Está en las opciones, la verdad. Me gustaría en algún momento regresar al América, pero ahorita mi tiempo está aquí en Europa, quiero pasar muchos años por acá, esperemos que sea así, que pueda seguir muchos años mi carrera acá y por qué no regresar al club donde nací", expresó el Lobo de Tepejí a EstiloDF.

El destacado delantero de la Liga Inglesa no ve la hora de regresar a los campos de juego y desea que ese retorno se de en su mejor nivel, mientras que agradece a los aficionados del Wolves por todas las muestras de cariño recibidas, incluida la increible manta que le dedicaron.

“Se ve recompensado con los fans, la gente que me quiere, que me apoya, por ejemplo en el estadio me crearon hasta una canción. Ahora que pasó lo de la lesión mandaron dinero para mandar a hacer una pancarta y ponerla en el estadio en apoyo a mí. Todo eso te llena, sabes que lo estás haciendo bien, para cuando el regreso tienes que dar todavía más para recompensarlos a ellos”, señaló.

La relación de Raúl Jiménez con Daniela Basso fue inesperada

Respecto de su vida personal, Raúl Jiménez reveló que desde joven creía que nunca iba a estar en pareja con una actriz, como finalmente ocurrió con Daniela Basso.

“Cuando más joven dije nunca voy a salir con una actriz y ella dijo que nunca saldría con un futbolista y mira al final nos juntamos”, dijo en la misma entrevista.

