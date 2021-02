Santiago Baños reventó el reglamento y advirtió a la Comisión Disciplinaria

Club América transitó una semana sumamente atípica, ya que después de haber vencido al Atlas en el campo de juego todo lo deportivo quedó en la nada. Federico Viñas, el hombre en cuestión, no fue incluído en la lista oficial de la Liga MX para el partido, por lo que su inclusión en el encuentro terminó rompiendo las reglas.

La Comisión Disciplinaria se atinó estrictamente al reglamento y le quitó los tres puntos al América, por lo que los Zorros se llevaron el partido en el escritorio. Lo que se puede entender como un movimiento justo de acuerdo a las leyes deportivas de la Liga MX, por Coapa siguen disconformes y entienden otra cosa.

Santiago Baños fue más que claro y enfatizó que, en caso de que las Águilas acudan al TAS, no tendrían problemas en tener los fundamentos para apelar y ganar la demanda. Además, definió al reglamento de una manera especial: “No soy quién para escribir los reglamentos, pero me queda claro, sé que la Comisión Disciplinaria se basó o se alineó en aplicar el reglamento a raja tabla, pero es que el reglamento es absurdo... No sé quién lo redactó, escribió, me queda claro que no fue un abogado, no sé en que estaban pensando cuando redactaron este reglamento y lo tienen que cambiar”, enfatizó.

La advertencia de Santiago Baños a la Comisión Disciplinaria

“Tienen que echarse un clavado evidentemente pronto, no solamente en el de competencia, en todos los reglamentos, hay que estarlos actualizando, ver como se pueden mejorar día a día para que nos volvamos una mejor liga. No nos podemos comparar con las ligas internacionales cuando tenemos reglamentos de este tipo", opinó Baños.

Por último, se refirió a los casos de los equipos que terminen en último lugar en la tabla porcentual: “Pediremos que a partir de ahora se aplique para todos de la misma forma, a raja tabla. Hay que recordar que a finales de este torneo hay que basarse en el reglamento para sancionar a los clubes que tienen multa, es muy complicado, pero hay que aplicar el reglamento de la misma forma. Sabemos que hay tres equipos que al final del torneo pagarán la multa económica, al igual que el reglamento dice claramente que un club no podrá ingresar a la Fase Final si es el último en la tabla de cocientes y esperemos que se aplique el reglamento en ese sentido", concluyó.

