WhatsApp, ¿el culpable de la alineación indebida del América frente a Atlas?

El Club América ha vivido un fin de semana muy movido, de eso no hay dudas. El primer equipo sacó adelante un partido complicado y venció al Atlas por 2-0 en su campo, pero los puntos fueron para los de Guadalajara. ¿La razón? Alineación indebida de las Águilas por no registrar a Federico Viñas, quien posteriormente integró el banco de suplentes.

Según reveló el Francotirador de Récord en la jornada de ayer, los principales responsables de esta equivocación fueron Manuel Peniche, secretario técnico de la institución, y Lucas Nardi, auxiliar del cuerpo técnico. El primero se encarga de llenar el registro de los futbolistas convocados; mientras que el segundo de confirmar que estén todos los profesionales en el listado.

Federico Viñas no podía estar en el banco de suplentes (Imago 7)

Lo que está claro es que hubo un problema de comunicación entre ellos dos y esto generó que Federico Viñas no haya sido inscrito para el partido. Tal como apuntó John Sutcliffe para ESPN, WhatsApp también jugó un rol importante en esto ya que la información fue enviada por esta aplicación y la misma no actuó de manera correcta. La imagen transferida habría llegado recortada en la parte de los suplentes.

"El cuerpo técnico del América le dio la lista a un administrativo del equipo. Mandaron la foto y a veces en el WhatsApp no se ve toda la foto completa. Se registraron los 11 titulares y después la gente de banca, pero resulta que el último (nombre) del WhatsApp que no se veía era Viñas. Quedó una vacante que nunca se vio y ese error provocó el perder tres puntos. Es un quemón que un error tan sencillo tenga tantas consecuencias", explicó el periodista.

Más adelante, despejó cualquier tipo de duda sobre la relación entre las directivas de América y Atlas: "He podido hablar con gente cercana a Emilio Azcárraga y gente de Alejandro Irarragorri y no hay pleito. La Comisión Disciplinaria hizo investigación. Para Mikel Arriola es un golpe de autoridad, pero tan fácil como un WhatsApp que no se vieron todos los nombres y perdieron los puntos".

