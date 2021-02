Santiago Baños defiende al América: "Hay argumentos para ganar una apelación en el TAS"

Club América cometió un error sin precedentes el último fin de semana, después de haber alineado a Federico Viñas indebidamente. El jugador uruguayo nunca estuvo en la nómina oficial para el duelo ante Atlas, por lo que las Águilas terminaron cayendo en el escritorio, a pesar de haber ganado en el campo de juego.

La Comisión Disciplinaria tomó la decisión de darle el partido ganado a los Zorros y, si bien América sacó un comunicado donde se atenían a lo expuesto por el organismo reglamentario, desde la parte deportiva no están conformes con la decisión tomada. Tal es así que, de acuerdo a Santiago Baños, podrían ganar una demanda en el Tribunal de Arbitraje Deportivo en el caso de que se hubiera realizado.

El presidente deportivo del conjunto de Coapa reveló que la bajada de línea llegó desde los directivos, razón por la cual no apelarán la decisión de la Comisión Disciplinaria. De igual manera, sabe que se cometió un error: “Nos sentimos enojados y con mucho coraje, asumimos la responsabilidad, pero claramente no estamos de acuerdo en la sanción que recibimos. Creemos que no es proporcional el castigo con la falta incurrida, se me hace totalmente injusto, es una locura que el castigo sea tan grave para una falta, creo que debe haber proporción entre las faltas y las sanciones y evidentemente en este caso no es así".

América ganaría una apelación en el TAS

“Nos vamos a basar en el comunicado que sacamos, tenemos suficientes argumentos como para apelar. Aquí en México no porque la Disciplinaria ya sacó la resolución, pero en el TAS estoy seguro que tenemos argumentos para ganarla; incluso he tenido llamadas con varios abogados y con gente involucrada que me dice que sin ningún problema. La decisión se tomó por parte de la directiva del club en no apelar, no queremos llevarlo más allá de lo que ya fue”, enfatizó Santiago Baños en diálogo con TUDN.

Por último, el dirigente del América exculpó a Santiago Solari y su cuerpo técnico: “Para que quede muy claro: lo que sucedió el día sábado es un error en la transcripción de un documento por parte de una persona del área operativo, si quiero que quede muy claro, nadie de los integrantes del cuerpo técnico ni los jugadores tienen culpabilidad en este sentido”, finalizó.

