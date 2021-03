No puede ser: Emanuel Aguilera falló un penal y el rebote con el arco a merced

Club América recibe a León en el Estadio Azteca, en un encuentro que en la previa es de los más atractivos de la décima jornada del Guard1anes 2021. En pocos segundos, quedó demostrado el partido que se venía en la Liga MX, pues Víctor Dávila y Henry Martín convirtieron los primeros goles en cinco minutos.

La polémica se encendió en el complemento. Sebastián Córdova ingresó al área y fue tocado por Santiago Colombatto y, si bien no llegó a caerse, el silbante recurrió al VAR y pitó penal. Emanuel Aguilera no supo capitalizarlo y falló penal, pero no solamente eso: con el arco a disposición, tampoco pudo convertir en el rebote.

��#NoTeLoPierdas

’Ema’ Aguilera no pudo convertir el penal; en el rebote, no definió de buena manera y el balón salió por la línea de fondo.#Guard1anes2021 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/lntgTgsrha — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 7, 2021

