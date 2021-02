"No está ni para Liga de Expansión": Chelís destrozó a Álvaro Fidalgo

En un partido lleno de polémica, el Club América derrotó 2-0 al Atlas en condición de visitante en el juego correspondiente a la Jornada 7 del torneo Guardianes 2021 de la Liga MX. Las Águilas se impusieron gracias a los goles de Henry Martín (penal a lo Johan Cruyff) y Richard Sánchez, aprovechando la temprana expulsión de Jesús Angulo, defensor de los Zorros.

A pesar del triunfo, los de Coapa volvieron a dejar dudas sobre su funcionamiento colectivo y no terminan de convencer a sus aficionados y al mundo del futbol mexicano. José Luis Sánchez Solá, experimentado entrenador que ejerce como comentarista en ESPN, dejó en claro que no le gusta nada el equipo de Santiago Solari y apuntó fuertemente contra el joven Álvaro Fidalgo.

Álvaro Fidalgo hizo su debut en el América (Imago 7)

"Es una porquería lo que está jugando el América, es una porquería lo que juega Fidalgo. Giovani (dos Santos) está completamente fuera. No tienen una llegada, no importa que jueguen contra 10, no avasallan al rival. Ese joven (Fidalgo) ni de mochilero", señaló Chelís destrozando al español que realizó Fuerzas Básicas en el Real Madrid, ni más ni menos.

Álvaro Fidalgo hizo su debut en el América al ser titular ante Atlas (jugó 94 minutos), lo que le alcanzó a Sánchez Solá para destrozarlo por su nivel futbolístico. Sus compañeros defendieron al mediocampista de 23 años que todavía no ha contado con oportunidades para mostrarse, pero esto poco le importó a Chelís.

"Es una desgracia, no me digas que es un buen jugador para el América, ni para la Liga MX, ni para la Liga de Expansión. Los he escuchado destrozar a jugadores mexicanos en su debut y a él le piden paciencia, no me jodan, no tiene nada que hacer en el América", sentenció de manera contundente.

