Francotirador de Récord: Fabián Castillo no es del gusto del Piojo Herrera

Club América fue una gran decepción en este 2020, ya que en ninguno de los dos campeonatos disputados Miguel Herrera logró poner su impronta. Las Águilas jugaron de manera sólida en partidos contados y, para colmo, les tocó cruzarse con Chivas de Guadalajara en los cuartos de final de la Liguilla, quienes los eliminaron.

Después de una derrota, pero principalmente un año tan duro, es normal que haya cambios radicales en la estructura del equipo. Con algunos jugadores que ya se sabe que no continuarán como el caso de Santiago Cáseres, hay otros cuyo futuro es una duda absoluta como Roger Martínez. Por esa razón, hay que encontrar un buen reemplazante.

Hasta el miércoles, el indicado parecía ser Fabián Castillo. De hecho, las informaciones indicaban que el colombiano pasaría a Coapa y, en su lugar, Martínez sería enviado a los Xolos de Tijuana. No obstante, la negociación todavía no habría comenzado porque hay un detalle que no es menor.

Miguel Herrera no pidió a Fabián Castillo

De acuerdo a la información del Francotirador de Récord, Fabián Castillo no es plenamente del agrado del Piojo Herrera debido a su inconsistencia. Lo que sucedió el miércoles es que el futbolista fue ofrecido por medio de Tijuana y su representante al América, aunque todavía no se iniciaron las negociaciones pertinentes para llevarlo a cabo.

“Es un elemento interesante, pero quien lo conoce me ha dicho ‘su problema es que es intermitente, y así no puedes apostar por él, porque también es caro’”, informó el medio. Por el momento, sí es sabido que también le buscan sitio a Roger, aunque su salario es un impedimento para cualquiera.

