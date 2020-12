"América es un club en el que cualquiera quisiera jugar": Fabián Castillo

Pensando en el Clausura 2021 de la Liga MX, la directiva del América empezó a moverse en el mercado de pases de invierno. Días atrás, la cuenta oficial de las Águilas confirmó la contratación de Mauro Lainez, y ahora todo parece indicar que cerrará la llegada de Alan Medina, quien todavía pertenece al Toluca.

La situación de Fabián Castillo también tiene pendientes a los aficionados azulcremas. ¿Realmente existen negociaciones y pláticas con las autoridades de Xolos? En una entrevista exclusiva con Bolavip, el centrocampista ofensivo de 28 años dio detalles sobre representar al equipo de Coapa pronto.

"América es grande y es un club en el que siempre mi nombre ha sonado. Siempre he tenido la ilusión de jugar en un club así grande. Si no se da en este mercado de pases seguiré trabajando para poder lograr ese objetivo, porque realmente es un club en el que cualquier jugador quisiera jugar", confesó el colombiano en una entrevista telefónica, mostrándose interesado ante la chance de llegar al Nido.

Cada día que pasa, el nombre de Fabián Castillo aparece en las redes sociales. Los aficionados preguntan si verdaderamente llegará a Ciudad de México, y el cafetero le confesó a Bolavip qué siente al ver esas reacciones: "Realmente me motiva bastante y eso habla del progreso que he venido teniendo. Estoy muy contento de que mi nombre esté sonando en un club tan grande".

El todavía elemento de Tijuana se mantuvo al margen de las posibles tratativas: "De eso no sé nada, sé lo mismo que sabe todo el mundo. No sé si América está hablando con Xolos pero yo estoy trabajando muy ilusionado. Hasta que no haya nafa oficial sigo pertenenciendo aquí y voy a dar todo por esta camiseta".

