"El América no ha tocado techo": José Ramón Fernández

Hasta el antiamericanista número uno y crítico más severo del América, José Ramón Fernández, acepta que el equipo dirigido por Santiago Solari está para mucho más en el Guard1anes 2021, a pesar de ser el segundo mejor equipo del torneo y de que ya aseguró su participación en la Fase Final, con 28 unidades.

Y es que, fiel a su costumbre, el reconocido periodista criticó la actuación del conjunto azulcrema en la cancha, esta vez, en el duelo ante Mazatlán de la Jornada 12, donde se quedó con los tres puntos gracias a un autogol, por lo que advirtió que las Águilas aún no han alcanzado su mejor versión en el certamen.

"El América no ha tocado techo, el partido contra Mazatlán fue muy malo, fue de los peores de la Primera División, fue un partido donde el América no jugó bien, Mazatlán tuvo algunas llegadas, un tiro al poste que no fue gol de milagro, y después una jugada circunstancial, como dijo Tomás Boy", aceptó José Ramón Fernández en el programa de ESPN, Sport Center.

Asimismo, 'Joserra' insistió en que de una jornada a otra el América bajó considerablemente su nivel en el terreno de juego, pues en el Clásico Nacional, donde terminó goleando a Chivas, desplegó un mejor futbol, con el 50% de mayor calidad, a su consideración.

"Del América jugó con el Guadalajara al América de Mazatlán hay una diferencia de un 50% de futbol y eso se vio en la cancha. Fue un partido de los más malos de esta jornada", sentenció José Ramón Fernández tras la actuación de los capitalinos en la Jornada 12.

