Luis García explicó por qué calificó de "payasada" el penal a dos toques de América

Sin marcar una gran diferencia dentro del campo, América derrotó 2-0 al Atlas en el Estadio Jalisco y se quedó con el liderazgo de la tabla general de posiciones del Guard1anes 2021 de la Liga MX. Así, en la octava jornada frente a Pachuca tendrá la chance de estirar su ventaja por encima de los demás clubes.

Los dirigidos por Santiago Solari abrieron el marcador antes del descanso con un curioso gol. Fernando Guerrero pitó penal para las Águilas y Sebastián Córdova se paró frente a Camilo Vargas para ejecutarlo. Sin embargo, y de sorpresivamente, el mediocampista cedió el disparo con una asistencia a Henry Martín.

"Esto me parece una payasada. No voy a comentar absolutamente más", explotó Luis García durante la transmisión del juego para Azteca Deportes. El exfutbolista del conjunto azulcrema no se deslumbró como sí lo hizo Christian Martinoli y decidió dejarlo en claro al momento de realizar el análisis de la acción.

¿Por qué reaccionó así?

Horas después, el Doctor publicó un video en su canal de YouTube para explicar su comentario. "Ese tipo de gestos no lo los comparto. Así lo tiró Johan Cruyff, así lo tiró Lionel Messi, pero no lo comparto. No tiene que ver quién lo cobró ni el equipo, porque es más que evidente que al ser el América está polarizado", argumentó después de las críticas que recibió por su postura en la televisación.

"Esta situación de tirar un penal a dos toques, a mi entender, no lo enaltece. No hacen mejor al juego por lo cual no lo comparto. Incluso me parece una payasada, una mamarrachada, si así se le puede nombrar", agregó el analista de TV Azteca luego de la repercusión que tuvieron dichas palabras.

