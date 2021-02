"Con todo el dolor de mi corazón": Luis García tuvo que elegir a su equipo, ¿América o Pumas?

Como un 'americanista recalcitrante', así se define Luis García en su juventud, sin embargo, estaba a punto de iniciar su carrera como futbolista y llegó la hora de elegir a un equipo para formarse en sus filas, pues dos de los grandes del futbol mexicano le abrieron las puertas: ¿América o Pumas?

La respuesta parecía bastante obvia, sin embargo, por consejo de su padre, el ahora comentarista de TV Azteca tuvo que hacer a un lado su afición por las Águilas y elegir la cantera auriazul para dar sus primeros pasos en el futbol profesional.

"Veníamos de China, y Panchito Hernández me dice: 'Te esperamos en las instalaciones de Coapa para que ya seas parte del América'. Yo decía: Lo mejor que me ha pasado en la vida, voy a pertenecer al América", comenzó su relato Luis García en entrevista para ESPN.

"Mi papá me sentó en la sala de su casa, porque Bora me dijo vete a Pumas, tenía las dos ofertas, no para jugar en Primera División, sino para entrar a Pumas o América, y mi papá empezó a desglosar el tema.

"Me dijo: 'Yo no sé si vayas a ser jugador profesional, no sé si tengas las habilidades, pero al América se le llega como secretario de Estado, se llega por arriba, no por abajo, y a Pumas, por lo que yo puedo ver, normalmente a los jóvenes los avientan'. Por esa explicación tan racional, escogí a Pumas, con todo el dolor de mi corazón", reveló el 'Doctor' García.

Es así que Luis García se formó en la cantera de Pumas y posteriormente logró consagrarse como Campeón, referente y además se convirtió en ídolo del club auriazul, sin embargo, también pudo cumplir su sueño de jugar en América, algunos años después.

"La historia acaba siendo que me voy a España y llegué al América regresando de España", recordó el ex seleccionado nacional, pues tras su paso por el Atlético de Madrid y la Real Sociedad pudo regresar a México en 1995 para enfundarse en la camiseta azulcrema.

