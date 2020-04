“Me vale mad… lo que hagan los demás”: Luis García reveló la clave del éxito de TV Azteca en la eLiga MX

Todavía no terminaba ni la Jornada 1 y ya había un claro favorito en las transmisiones, últimamente el de siempre, TV Azteca, gracias a su dupla de lujo que entendió la situación e hizo de la eLiga MX un oasis para los aficionados en medio de una emergencia sanitaria que tiene a todo el mundo desconcertado, así lo reveló uno de sus protagonistas: Luis García.

En entrevista para Bolavip México, el comentarista nos contó la clave por la que la televisora del Ajusco ha arrasado con su competencia en las transmisiones del torneo virtual de la Liga MX, en las que además se les unió la explosividad y carisma de Santiago Ormeño, quien se ha convertido en la sensación del momento: “Este tipo entendió que es una puesta en escena”, explicó el exfutbolista respecto al jugador del Puebla.

¿A qué se debe el éxito de TV Azteca en la eLiga MX?

“Nuestros jefes y nosotros entendimos de qué se trataba el asunto, no hay que ser un genio para darnos cuenta de que estamos en un momento sumamente sombrío, en donde el país y el mundo están detenidos, tenemos miedo, estamos inquietos, no sabemos qué hacer; nos tenemos que reinventar en todos los sentidos y entonces se nos presenta la posibilidad de un juego virtual, en el que la gente pretende divertirse, o distraerse y de pronto en otros lados creyeron que estaban analizando la Copa del Mundo.

Me vale madres lo que hagan los demás, nosotros dijimos ‘esto es un juego’, hay un momento muy complicado para nuestro país, para el mundo, necesitamos hacer que la gente se pueda distraer aunque sea el tiempo que salgamos al aire; el éxito radica en esa parte, entendimos que es un tema de distracción, no es un tema de andar siendo profetas ni andar intentando convertir, ni hablar de física cuántica.

Nosotros hablamos de futbol y el futbol, con total respeto, y perdón por la palabra, es un pinche juego y no te digo cuando lo hacemos en un juego virtual, si cuando es un juego en la vida real es lo más importante de lo menos importante, citando a (Jorge) Valdano, hay profesiones, y hoy lo estamos viendo, como los médicos, las enfermeras, que son mucho más importantes que cualquier futbolista profesional.

Apareció esta posibilidad, normalmente nos divertíamos mucho en los partidos normales, pues ahora vimos todavía una oportunidad de reírnos mucho más y ahí radicó la grandísima diferencia con la competencia”.

Santiago Ormeño en una de sus salidas triunfales.

¿Cómo fue el descubrimiento de Santiago Ormeño?

“Es un tipo inteligente, y no porque los otros no lo sean, los momentos en la vida hay que entenderlos y este entendió que era un juego, que era un divertimento y que nos íbamos a insultar y que le íbamos a decir de todo y que él nos insultó de regreso. Es una puesta en escena, este tipo lo entendió y acabó destacando sobre lo demás, pero no porque juegue bien o mal al jueguito, es porque entendió la situación, dijo ‘me voy a divertir’, aquí no va de por medio ningún punto, ningún campeonato, ningún título y se acabó divirtiendo. Y lo han hecho algunos otros, (César) Huerta (de Chivas) también, (Juan Pablo) Vigón de Pumas.

También tiene que ver con personalidad, hay quienes son muy buenos tipos, muy serios y muy sensatos, que no participan, que no se ríen, no se mofan, que también es muy válido y no dejan de ser mejores personas que los otros, pero hay algunos que se arriesgan más y que toman determinaciones más alocadas y que entonces se encuentran con una bola de locos y entonces hacemos muy buena relación, esa es la diferencia”.

¿Es difícil congeniar con los futbolistas que no se prestan al relajo?

“Aquí nadie los está obligando a hacer amigos, ni a convivir, se presenta esa parte de improvisación, nosotros tenemos un estilo y una manera de vincularnos con la gente, en donde jodemos y aceptamos que nos jodan, es un ida y vuelta y hay gente que entra ese juego y hay quien no.

(Nicolás) Benedetii (de América) no entró pero nosotros tampoco fuimos transgresores, ni le dijimos absolutamente nada, se estableció una relación de respeto. Con Octavio Rivero el de Santos es una muy buena relación, el tipo es muy serio, es un gran jugador de la eLiga.

Con otros la relación es más tranquila, con Cáceres el del América es una relación mucho más calma. Insisto, no te haces mejor o peor si te llevas bien con nosotros, sencillamente con algunos tenemos más posibilidad de echar desmadre y con algunos otros entendemos que su personalidad no es así y nosotros nos adaptamos a cómo son ellos”.

