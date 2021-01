Miguel Herrera respaldó a Chicharito Hernández y le envió un mensaje a Raúl Jiménez

Raúl Jiménez es el mejor delantero que tiene México en estos momentos y, si no fuera por estar fuera de las canchas por una terrible lesión, seguramente se estaría destacando una vez más en la Premier League. No obstante, el Lobo mexicano está lejos todavía de un hito difícil de romper en la Selección de México y esa es su deuda pendiente.

Javier Hernández se encuentra en Los Angeles Galaxy de la MLS y, a decir verdad, su último año deportivo no fue nada bueno con pocos goles marcados. Sin embargo, no se debe olvidar que Chicharito es el máximo goleador de la Selección de México y a eso se refirió Miguel Herrera en una entrevista concedida a TUDN.

"Hoy sinceramente no veo a un jugador que llegue a los niveles de Hugo Sánchez, Rafa Márquez, de Cuauhtémoc, no hay. Hay unos muy buenos, de gran capacidad, carisma, Ochoa, Lozano ojalá llegue, pero de ser ídolos, todavía no ha salido un mexicano”, comenzó opinando el Piojo.

Miguel Herrera apoya a Chicharito Hernández

El exentrenador del América se refirió a Hernández y advirtió a Raúl Jiménez: “Chicharito vivió un gran momento, tuvo una situación desafortunada del técnico en el Manchester, tuvo que salir, ha tenido una carrera extraordinaria, se nos olvida que es el máximo goleador de la Selección, pareciera que no hizo nada, el tipo es el que más goles ha metido, no se dice fácil, ahí estará hasta que alguien llegue y lo desbanque como él desbancó a Borgetti", enfatizó.

Sin dudas, si hay alguien que puede superarlo en estos momentos es Jiménez, aunque no será nada sencillo teniendo en cuenta los partidos a disputar en los próximos años. Chicharito está en el primer puesto con 52 goles, mientras que Raúl es el jugador que termina el Top-10 con 26.

Lee También