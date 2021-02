Club León: Emmanuel Gigliotti jugó la Final frente a Pumas con COVID-19

El último campeonato fue un concierto de León. Con un estilo de juego pocas veces visto en los últimos tiempos, obtuvo el trofeo de Liga MX tras quedar primero en la fase regular y realizar una Liguilla estupenda.

+ ¡El Super Bowl EN VIVO! Aquí te traemos la transmisión online y gratuita vía TV Azteca

La definición de Los Panzas Verdes se dio frente a Pumas. Allí, el delantero Emmanuel Gigliotti reveló que jugó con COVID-19: "Al otro día de jugar me hice el PCR que me pedían para ir a Argentina y me dio positivo. Eso quiere decir que la Final la jugué con el bicho".

De todas formas, el argentino manifestó para el portal TyC Sports que no sabía que estaba infectado, puesto que el caso no fue reportado ni por la institución de Guanajato ni por el ente regulador del futbol mexicano.

Por otro lado, el centrodelantero manifestó su alegría por haber sido protagonista en aquel cruce consagratorio: "En junio me vine para acá y llegué al equipo que mejor jugaba. Quedamos primeros y luego vino la Liguilla. Tuve la suerte de llegar y cooperar con dos goles para quedar campeón".

En este Guard1anes 2021, la realidad es bien distinta para Los Esmeraldas: marchan en la posición 13 y deben recuperar los puntos que perdieron en las primeras jornadas para clasificar a la Fiesta Grande.

POS EQUIPO PJ PTS 1 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 5 9 2 TIJUANA TIJUANA 5 9 3 QUERÉTARO QUERÉTARO 5 9 4 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 4 8 5 TOLUCA TOLUCA 4 7 6 MONTERREY MONTERREY 3 7 7 AMÉRICA AMÉRICA 4 7 8 TIGRES UANL TIGRES 4 7 9 MAZATLÁN MAZATLÁN 4 7 10 PUMAS UNAM PUMAS 4 5 11 PUEBLA PUEBLA 4 5 12 JUÁREZ JUÁREZ 4 5 13 LEÓN LEÓN 3 4 14 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 5 4 15 NECAXA NECAXA 5 4 16 GUADALAJARA GUADALAJARA 4 2 17 PACHUCA PACHUCA 5 2 18 ATLAS ATLAS 4 1

Lee También