Toluca habría definido el futuro de Emmanuel Gigliotti

Aunque todavía se está disputando el Guard1anes 2021 de la Liga MX, la directiva y el cuerpo técnico de Toluca ya empezó a diagramar lo que será el siguiente mercado de pases de verano. Y no solamente se empezó a debatir sobre los futbolistas a renovar sino también sobre los posibles refuerzos en el equipo.

De acuerdo con la información de Juan Carlos Cartagena, Hernán Cristante estaría deseando contar con un nuevo delantero dentro de su plantel profesional. El futuro de Michael Estrada, teniendo en cuenta los intereses que surgieron desde Sudamérica, obligarían a los Choriceros a salir en búsqueda de un atacante.

¿Y qué pasará con Emmanuel Gigliotti? El argentino de 33 años, que anotó dos goles en el último campeonato, terminará su préstamo con León y deberá retornar a la institución mexiquense. Lamentablemente para él, las autoridades de los Diablos Rojos ya habrían tomando una decisión...

"Me dice uno de mis gurús que en Toluca no es bienvenido. No me refiero a la afición que está muy molesta con sus declaraciones. No agrada en ninguna esfera del club, por antecedentes, situaciones y negociaciones. Le buscarán un acomodo porque no es grato", informó Juan Carlos Cartagena, de TUDN.

Independiente lo buscaría

¿El Puma Gigliotti volverá a Argentina? (Getty Images)

De auerdo con la información que trascendió en las últimas semanas, el cuadro de Argentina estaría dispuesto a llevárselo de México en el siguiente mercado de pases. Eso sí, la parte económica será un tema difícil por superar porque en el equipo de Sudamérica sería un problema...

