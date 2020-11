Como Chofis López: otros cracks, con pasado en Chivas, que desperdiciaron su talento por la indisciplina

Sin ninguna duda Chivas tenía depositado grandes expectativas en la Chofis López debido a que demostraba grandes capacidades, pero su performance en el campo de juego nunca estuvo a la altura de un club como el del Guadalajara. A esto se le suma un acto indisciplina que lo dejó afuera del plantel de Víctor Vucetich y con las valijas listas para irse de una histórica institución del futbol mexicano.

Sin embargo, no es la primera vez que una promesa del Rebaño no cumple con las expectativas por problemas de disciplina. Debido a esto repasamos 4 grandes casos de futuras estrellas que no explotaron por cuestiones extra futbolísticas.

Gullit Peña

Gullit Peña tuvo problemas de indisciplina en Cruz Azul. (Jam Media)

Sin ninguna duda que Peña era una de las grandes esperanzas del futbol mexicano luego del paso que tuvo por León, elemento clave para su ascenso en la 2011. Sin embargo, en Chivas no estuvo a la altura de las circunstancias ya que apenas anotó 8 goles en 33 encuentros, mientras que en Cruz Azul los problemas con el alcohol le impidieron renovar su contrato con la Máquina.

Ángel Reyna

Ángel Reyna no pudo renovar en Chivas por su falta de compromiso. (Jam Media)

El caso de Ángel Reyna es llamativo ya que tuvo un gran paso por América, club en el que se consagró campeón de goleo con 13 goles. Sin embargo, su paso por Chivas no fue el mejor porque anotó un gol en 28 partidos y no fue registrado para el Clausura 2016 por la falta de compromiso con el equipo.

Joao Maleck

Joao Maleck condenado a prisión por matar a dos personas con su auto tras conducir ebrio.

El caso del exjugador de Santos Laguna es muy similar al que tuvo la Chofis López por un grave acto de indisciplina. El delantero, condenado a prisión por matar a dos personas en un accidente automovilístico cuando conducía ebrio, se formó en Chivas y era una promesa del futbol mexicano.

Alberto Medina

Alberto Medina tuvo problemas de indisciplina con Paco Ramírez. (Jam Media)

El exatacante del Guadalajara debutó frente León en 2000 y tuvo un gran aparición en el torneo Esperanza de Toulon. Sin embargo, en Chivas tuvo problemas con Paco Ramírez por lo que fue enviado a la segunda división.

