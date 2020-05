"¿Cómo voy a dejar pasar una oportunidad así?": Raúl Jiménez sobre los rumores que lo vinculan con gigantes europeos

Raúl Jiménez cumple dos temporadas destacadas en el Wolverhampton. Desde su llegada en 2018, lleva 39 goles en una de las ligas más competitivas del mundo y ya despertó el interés de los gigantes europeos. En una entrevista con Futbol Picante, el mexicano respondió a los rumores que hablan de su posible salida y quedó abierto a escuchar ofertas.

"Yo me entero a través de las redes sociales: ya me pusieron en Real Madrid, en el Chelsea, en el Manchester United, en el Arsenal, cada día sale un equipo nuevo que me quiere, entonces estar tranquilo, contento con lo que estoy haciendo en los Wolves y si se habla de eso es porque estoy haciendo bien las cosas", expresó el ex América cuando fue consultado sobre su situación.

El atacante de 28 años, si bien está "muy adaptado a lo que es el futbol inglés", no está cerrado a escuchar nuevas propuestas: "Siempre tener las puertas abiertas de todo, creo que es lo más importante. Ahora con los Wolves estoy peleando puestos de Champions League, estoy muy bien, me siento un jugador importante para la gente y para el equipo, no me cierro ninguna puerta, estoy abierto a todo lo que venga, pero no me quita el sueño eso".

"Si me dices mañana que te va a llegar una oferta del Real Madrid, del Barcelona, de todos los equipos así, dices: obviamente, ¿cómo voy a dejar pasar una oportunidad así?", admitió el elemento sobre la dificultad de rechazar una oferta de un gigante europeo.

Raúl también aclaró que, de no llegar esa oportunidad, no tiene problemas en quedarse en los Zorros. "Estoy peleando puestos de Champions, peleando cosas importantes, estamos en los octavos de la Europa League. Creo que al venir aquí a los Wolves tomé una decisión correcta y no me arrepiento de cada decisión que tomé en mi carrera", concluyó.

