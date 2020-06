Con consejos para Diego Lainez: América recordó la última visita de Raúl Jiménez a Coapa

La pandemia del coronavirus imposibilitó el reencuentro entre el América y una de los mejores goleadores del mundo como Raúl Jiménez. El atacante visitó por última vez las instalaciones de Coapa en junio de 2019 y no podrá hacerlo este año por estar en competencia con Wolverhampton. Mediante su cuenta de Dugout, Las Águilas recordaron ese momento donde la estrella de la Premier League habló del club azulcrema y aconsejó a Diego Lainez.

Raúl rememoró la foto que se sacó con el jugador del Betis cuando éste era un niño y él ya brillaba en la primera de la Liga MX. "Si, recuerdo esa foto cuando la tomaron y ahora que ya está compitiendo en el futbol español le deseo todo el éxito del mundo", comentó sobre la llegada del extremo zurdo a La Liga.

Raúl Jiménez durante su etapa en América (GETTY)

"Sé que no ha tenido muchos minutos esta temporada, pero es cosa de tener paciencia, de que su oportunidad ya va a llegar y ese momento cuando llegue lo tiene que aprovechar y dar el 100% en cada entrenamiento, cada partido y que en él no quede, que sea decisión del entrenador si no entra", expresó acerca de su primer año en Europa donde jugó 16 encuentros. En su segunda temporada lleva 17, por lo que la situación no cambió mucho.

Además, Jiménez indicó lo que significa jugar en la Selección Mexicana junto a otros americanistas como Guillermo Ochoa y Edson Álvarez: "Es bonito saber que salieron de donde salí también. Memo ya tiene un poco más que salió y ahora Édson que le está yendo muy bien, siempre es bonito compartir vestidor con ellos y más en la Selección que ya es un nivel más alto".

Por último, el ex Atlético de Madrid sostuvo que siente el aliento de los aficionados azulcremas a pesar de la distancia entre México e Inglaterra. "Siempre veo sus comentarios que me ponen en las redes sociales siempre apoyándome y eso es un aliciente más para yo poder seguir entrenándome a full, aunque esté muy lejos sé que me siguen apoyando y eso se los agradezco mucho", cerró.

