Con el sello de Rubén Romano: Carlos Morales habló sobre el estilo de su Toluca

Después de varios días de incertidumbre, la directiva de Toluca se decidió. Y aunque muchos pensaban que Hernán Cristante tendría una nueva oportunidad en la institución mexiquense, se llegó a definir que el interinato de Carlos Morales continúe hasta el final del Guard1anes 2020 de la Liga MX para reemplazar, de manera oficial, a lo que fue el ciclo de José Manuel de la Torre a cargo del plantel profesional.

"Es una oportunidad muy grande porque estoy al frente de un equipo muy grande. A lo mejor no es el equipo más popular como Pumas UNAM, Cruz Azul, América y Chivas, pero si nos vamos a las estadísticas es el tercero más ganador. Imagínate el reto que estoy adquiriendo, no le temo, voy a intentar disfrutarlo. No va a ser nada fácil, pero estoy contento y tranquilo porque nos han brindando la confianza tanto Francisco Suinaga como Sinha", aseguró el flamante timonel en plática con Marca Claro.

¿Qué estilo de juego utilizará Carlos Morales?

"Hoy busco un poco lo 'Romanista' es con lo que más me identifiqué en el ESTILO de JUEGO"



Carlos Adrián Morales, D.T. Toluca

"Hoy busco un poco lo 'Romanista'. Trabajé con Rubén Romano y mi idea es algo así: línea de 3, dos carrileros, dos contenciones, un enganche y dos delanteros. Es lo que busco porque conozco la táctica. El partido pasado buscamos, primero que nada, regresarle la confianza a los jugadores, y en segundo ser un equipo ordenado, defensivamente un poco más sólido e ir de atrás hacia adelante", agregó el exfutbolista.

¿Cuáles son sus objetivos a corto y largo plazo?

"Toluca cada torneo se BUSCA ser CAMPEÓN, buscamos debutar jóvenes y darle la COMBINACIÓN para lograr el objetivo"



Carlos Adrián Morales, D.T. Toluca

En la misma entrevista radial, el nuevo técnico de los Diablos Rojos habló sobre lo que piensa a futuro como proyecto en la institución mexiquense: "El domingo el di la confianza a Haret Ortega, que no había tenido la oportunidad en el equipo. Debuté al chico Omar Rodríguez. Es lo que buscamos, platicando con Sinha, es darle esa línea. Buscar una combinación pensando en el título".

