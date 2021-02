José Saturnino Cardozo opinó si André-Pierre Gignac es el mejor extranjero de la historia de la Liga MX

Tigres UANL acaparó todas las miradas al llegar a la final del Mundial de Clubes, y más allá del encuentro ante el Bayern Munich, los últimos diez años de los Felinos han sido de protagonismo en Liga MX y a nivel internacional. Y André-Pierre Gignac tiene mucha responsabilidad en que eso haya sucedido.

Con los años acumulados y las grandes actuaciones del francés en todas las competencias disputadas por los Felinos, surgió el debate sobre el lugar que ocupa como uno de los mejores extranjeros de la historia del futbol de México. Y en ese lugar de disputas, también está José Saturnino Cardozo.

El ídolo paraguayo de Toluca fue consultado sobre esta cuestión y no dudó en llenar de elogios a APG10, quien considera que ha marcado la diferencia, aunque resaltó que será la historia la que dirá en qué lugar se encuentra.

"El tiempo dirá si Gignac está a la altura de muchísimos jugados extranjeros que han llegado al futbol mexicano, que fueron figuras”, consideró Pepe, quien en el Apertura 2002 alcanzó la marca récord de un campeón de goleo cuando marcó nada menos que 29 tantos.

“Es un muy buen jugador, para mí uno de los mejores delanteros que llegó en los últimos tiempos al futbol mexicano y lo ha demostrado a base de títulos de goleo, de ganar campeonatos. Es un jugador que ha marcado diferencia", comenzó en diálogo con Fox Sports.

Al respecto, Cardozo dejó en claro que no quiere entrar en polémicas respecto al debate sobre el mejor extranjero que ha jugado en tierras aztecas, refiriéndose solo a su experiencia con los Diablos Rojos.

“A mí no me gustaría opinar si Cardozo, si Cabinho, si Reinoso, si Gignac. Lo que yo hice fue fantástico, maravilloso, con Toluca. Disfruté al máximo todos los partos que me tocó jugar y respeto a todos los jugadores que han pasado por el futbol mexicano, que fueron grandísimos jugadores”, remató.

