Supremacía total de Estados Unidos sobre México en 11 Ideal Sub 20 de Concacaf

En la previa al Preolímpico Sub 23 de Concacaf, clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y si bien no habrá ninguno de ellos presentes, la Federación Internacional de Historias y Estadísticas de Fútbol (IFFHS) dio a conocer el 11 Ideal de jugadores Sub 20, con amplia supremacía de jugadores de Estados Unidos por sobre los de México.

Según detalló la organización, en base a datos estadísticos, en la oncena de jugadores nacidos a partir del año 2000, hay siete jugadores nacidos en la Unión Americana, además de dos futbolistas de Canadá, otro de Costa Rica y sólo un representante mexicano, La Joya Diego Lainez.

Entre los futbolistas más destacados que aparecen en este 11 Ideal están sus dos laterales: Serginho Dest, hoy en el Barcelona español; y Alphonso Davies, del Bayern Munich alemán, además del atacante Giovanni Reyna, figura del Borussia Dortmund alemán.

11 Ideal Sub 20 de Concacaf



La formación de esta confederación, entre los jugadores Sub 20, está encabezada por el portero costarricense Kevin Chamorro (San Carlos); mientras que junto a Dest y Davies en defensa, aparecen como centrales dos estadounidenses: Bryan Reynolds (AS Roma/ITA) y Chris Richards (Hoffenheim/ALE).

En el mediocampo se encuentran tres seleccionados juveniles (y adultos) de Estados Unidos, como Cole Bassett (Colorado Rapids), Alex Méndez (Ajax/NED) y Brenden Aaronson (RB Salzburg/AUT); finalmente en delantera, además de Reyna y Lainez, destaca el canadiense Jonathan David (Lille/FRA).

El 11 Ideal Sub 20 de Concacaf (IFFHS)

Lee También