Como ya es una costumbre desde 2019, la Concacaf Nations League volverá a llevarse a cabo con el fin de acelerar los procesos clasificatorios de cara a la Copa Oro 2023, además de que esto impide que algunas naciones afronten partidos amistosos internacionales. A diferencia de lo que ocurre en Europa, el certamen tiene un año exacto de duración.

Cabe resaltar que el último ganador de este certamen es Estados Unidos, que tras ser el puntero de su zona afrontó una Final Four en la cual superó a Honduras 1-0 en las semifinales. Mientras que en la final se encontraron contra México , a quien batieron 3-2 en el choque afrontado desde el Empower Field at Mile High de Denver.

¿Cómo se juega la Concacaf Nations League?

Son 41 selecciones entre El Caribe, Centro y Norteamérica las que participan, las cuales fueron divididas en tres ligas de acuerdo con el ranking de selecciones nacionales de la Concacaf, la cual se toma en cuenta la pasada Concacaf Nations League. La Liga A estará formada por 12 conjuntos, en tanto que la "B" tendrá a 16 cuadros, mientras que es completada con 13 selecciones la división "C".

Ahora bien, participar en la Liga A implica ser aspirante al trofeo de campeón, el cual se logra si el país de turno vence su propia fase de grupo (son cuatro), para luego ir al "Final Four", triunfar en semifinales y la correspondiente final, las cuales se llevan a cabo a un partido y de forma neutral. Las cuatro selecciones que disputan ello aseguran de forma directa su pase a la próxima Copa Oro 2023.

Mientras que en la Liga B, las cuatro selecciones ganadoras de grupo ascenderán de división, además de obtener la clasificación a la Copa Oro 2023, en tanto que las cuatro últimas selecciones descenderán para el próximo torneo. En la Liga C, las cuatro selecciones ganadoras de grupo ascenderán de categoría, sin embargo, van a afrontar los Play-offs para ingresar a la Copa Oro 2023 sabiendo que aquí no hay cambio de división para el colista del grupo.

Concacaf Nations League: Liga que integra cada país

Liga A

Grupo A1: México, Jamaica y Surinam

Grupo A2: Costa Rica, Panamá y Martinica

Grupo A3: Canadá, Honduras y Curazao

Grupo A4: Estados Unidos, El Salvador y Granada

Liga B

Grupo B1: Cuba, Guadalupe, Antigua y Barbuda y Barbados

Grupo B2: Haití, Bermudas, Guyana y Montserrat

Grupo B3: Trinidad y Tobago, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Bahamas

Grupo B4: Guatemala, Guayana Francesa, República Dominicana y Belice

Liga C

Grupo C1: Bonaire, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y Sint Maarten

Grupo C2: San Cristóbal y Nieves, Aruba y Saint Martin

Grupo C3: Santa Lucía, Dominica y Anguila

Grupo C4: Puerto Rico, Islas Caimán e Islas Vírgenes Británicas

+Concacaf Nations League: ¿Cuáles son las fechas de disputa?

Jornadas 1 y 2: 2-7 de junio de 2022

Jornadas 3 y 4: 9-14 de junio de 2022

Jornadas 5 y 6: 23-28 de marzo de 2023

Semifinales, Final y partido por el tercer puesto: Junio 2023 con días a confirmar

JORNADA 1 (Letra de Liga y número de grupo)

Jueves 2 de junio

A2 Panamá vs. Costa Rica

B1 Barbados vs. Antigua y Barbuda

B1 Guadalupe vs. Cuba

B4 Guayana Francesa vs. Guatemala

B4 Belice vs. República Dominicana

C3 Anguila vs. Dominica

Viernes 3 de junio

A3 Curazao - Honduras

B3 Bahamas - San Vicente y las Granadinas

B3 Nicaragua - Trinidad y Tobago

C1 Sint Maarten - Islas Vírgenes Estadounidenses

C1 Islas Turcas y Caicos - Bonaire

C2 Saint Martin - Aruba

C4 Islas Vírgenes - Británicas vs Islas Caimán

Sábado 4 de junio

A1 Surinam vs Jamaica

A4 El Salvador vs Granada

B2 Bermudas vs Haití

B2 Montserrat vs Guyana

JORNADA 2

Domingo 5 de junio

A2 Costa Rica - Martinica

B1 Cuba - Barbados

B1 Antigua y Barbuda - Guadalupe

B4 Guatemala - Belice

B4 República Dominicana - Guayana Francesa

C3 Dominica - Anguila

Lunes 6 de junio

A3 Honduras vs Curazao

B3 San Vicente y las Granadinas vs Nicaragua

B3 Trinidad y Tobago vs Bahamas

C1 Bonaire vs Sint Maarten

C1 Islas Vírgenes Estadounidenses vs Islas Turcas y Caicos

C2 Aruba vs Saint Martin

C4 Islas Caimán vs Islas Vírgenes Británicas

Martes 7 de junio

A1 Jamaica - Surinam

A4 Granada - El Salvador

B2 Guyana - Bermudas

B2 Haití - Montserrat

JORNADA 3

Jueves 9 de junio

A2 Panamá vs Martinica

A3 Canadá vs Curazao

B1 Barbados vs Guadalupe

B1 Antigua y Barbuda vs Cuba

B4 Belice vs Guayana Francesa

C2 Aruba vs San Cristóbal y Nieves

C3 Dominica vs Santa Lucía

C4 Islas Caimán vs Puerto Rico

Viernes 10 de junio

A4 Estados Unidos vs Granada

B3 San Vicente y las Granadinas vs Trinidad y Tobago

B3 Bahamas vs Nicaragua

B4 República Dominicana vs Guatemala

Sábado 11 de junio

A1 México - Surinam

B2 Guyana - Haití

B2 Montserrat - Bermudas

C1 Islas Vírgenes Estadounidenses - Bonaire

C1 Sint Maarten - Islas Turcas y Caicos

JORNADA 4

Domingo 12 de junio

A2 Martinica - Panamá

B1 Cuba - Antigua y Barbuda

B1 Guadalupe - Barbados

C2 San Cristóbal y Nieves - Saint Martin

C3 Santa Lucía - Anguila

C4 Puerto Rico - Islas Vírgenes Británicas

Lunes 13 de junio

A3 Honduras vs Canadá

B3 Trinidad y Tobago vs San Vicente y las Granadinas

B3 Nicaragua vs Bahamas

B4 Guatemala vs República Dominicana

Martes 14 de junio

A1 Jamaica - México

A4 El Salvador - Estados Unidos

B2 Bermuda - Montserrat

B2 Haití - Guyana

B4 Guayana Francesa - Belice

C1 Bonaire - Islas Vírgenes Estadounidenses

C1 Islas Turcas y Caicos - Sint Maarten

JORNADA 5

Jueves 23 de marzo del 2023

A1 Surinam vs México

B1 Barbados vs Cuba

B1 Guadalupe vs Antigua y Barbuda

C2 Saint Martin vs San Cristóbal y Nieves

C4 Islas Vírgenes Británicas vs Puerto Rico

Viernes 24 de marzo del 2023

A4 Granada - Estados Unidos

B3 Bahamas - Trinidad y Tobago

B3 Nicaragua - San Vicente y las Granadinas

B4 Belice - Guatemala

B4 Guayana Francesa - República Dominicana

C3 Anguila - Santa Lucía

Sábado 25 de marzo del 2023

A2 Martinica vs Costa Rica

A3 Curazao vs Canadá

B2 Montserrat vs Haití

B2 Bermudas vs Guyana

C1 Sint Maarten vs Bonaire

C1 Islas Turcas y Caicos vs Islas Vírgenes Estadounidenses

JORNADA 6

Domingo 26 de marzo del 2023

A1 México - Jamaica

B1 Antigua y Barbuda - Barbados

B1 Cuba - Guadalupe

C2 San Cristóbal y Nieves - Aruba

C4 Puerto Rico - Islas Caimán

Lunes 27 de marzo del 2023

A4 Estados Unidos - El Salvador

B3 San Vicente y las Granadinas - Bahamas

B3 Trinidad y Tobago - Nicaragua

B4 República Dominicana - Belice

B4 Guatemala - Guayana Francesa

C3 Santa Lucía - Dominica

Martes 28 de marzo del 2023

A2 Costa Rica vs Panamá

A3 Canadá vs Honduras

B2 Guyana vs Montserrat

B2 Haití vs Bermudas

C1 Islas Vírgenes Estadounidenses vs Sint Maarten

C1 Bonaire vs Islas Turcas y Caicos

+UEFA Nations League: Canales de TV y Streaming que transmitirán el certamen

México: TUDN

Estados Unidos: Univision y Paramount+

Canadá: One Soccer

Costa Rica y Guatemala: Tigo Sports

El Salvador: TCS El Salvador

Honduras: Televicentro

Panamá: Medcom y TVN

Caribe: Flow Sports y CSTN

Resto del mundo: Concacaf Go (web y apps para Android y iOS) y partidos seleccionados en las cuentas de YouTube y Facebook de la Concacaf.