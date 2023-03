Tras la consagración de Seattle Sounders en la última temporada, inicia una nueva edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF, con algunos cambios y muchas sorpresas y nuevos premios. A continuación, entérate todos los detalles de su desarrollo en este 2023.

+ ¿Cuál es el formato de la Concachampions 2023?

El sistema de disputa de la competencia tendrá carácter eliminatorio, disputándose desde octavos de final a la final. En todos los casos, los enfrentamientos no se jugarán a partido único, sino a series de ida y vuelta.

Otro punto a considerar es el criterio de desempate:

De octavos a semifinales inclusive, el primer punto es el gol de visitante (a igual cantidad de tantos anotados, quien convierte más en esa condición, avanza); y el segundo, una tanda de penales (sin alargue de por medio).

inclusive, el primer punto es el (a igual cantidad de tantos anotados, quien convierte más en esa condición, avanza); y el segundo, una (sin alargue de por medio). En la final, en cambio, no será válido el diferencial del gol de visitante, y a igualdad tras los 180 minutos, se disputará una prórroga y si persiste, tiros desde los doce pasos.

+ ¿Quiénes son los participantes de la Concachampions 2023?

En este desglose, los 16 clasificados al certamen continental:

Atlas (México): Campeón del Torneo Apertura 2021 y Torneo Clausura 2022

(México): Campeón del Torneo Apertura 2021 y Torneo Clausura 2022 León (México): Subcampeón del Torneo Apertura 2021

(México): Subcampeón del Torneo Apertura 2021 Pachuca (México): Subcampeón del Torneo Clausura 2022

(México): Subcampeón del Torneo Clausura 2022 Tigres UANL (México): Mejor ubicado de la Tabla General de la Liga MX 2021/22

(México): Mejor ubicado de la Tabla General de la Liga MX 2021/22 Los Ángeles (Estados Unidos): Campeón de la MLS Cup 2022 y MLS Supporters' Shield 2022

(Estados Unidos): Campeón de la MLS Cup 2022 y MLS Supporters' Shield 2022 Philadelphia Union (Estados Unidos): Campeón de la MLS Conferencia Este 2022

(Estados Unidos): Campeón de la MLS Conferencia Este 2022 Austin (Estados Unidos): Mejor semifinalista de la MLS 2022

(Estados Unidos): Mejor semifinalista de la MLS 2022 Orlando City (Estados Unidos): Campeón de la US Open Cup 2022

(Estados Unidos): Campeón de la US Open Cup 2022 Vancouver Whitecaps (Canadá): Campeón de la Liga Canadiense de Fútbol 2022

(Canadá): Campeón de la Liga Canadiense de Fútbol 2022 Violette (Caribe): Campeón del Torneo de Clubes de la CFU 2022

(Caribe): Campeón del Torneo de Clubes de la CFU 2022 Olimpia (Honduras): Campeón de la Liga Concacaf 2022

(Honduras): Campeón de la Liga Concacaf 2022 Real España (Honduras): 3° posición en la Liga Concacaf 2022

(Honduras): 3° posición en la Liga Concacaf 2022 Motagua (Honduras): 4° posición en la Liga Concacaf 2022

(Honduras): 4° posición en la Liga Concacaf 2022 Alajuelense (Costa Rica): 2° posición en la Liga Concacaf 2022

(Costa Rica): 2° posición en la Liga Concacaf 2022 Alianza (El Salvador): 5° posición en la Liga Concacaf 2022

(El Salvador): 5° posición en la Liga Concacaf 2022 Tauro (Panamá): 6° posición en la Liga Concacaf 2022

+ ¿Cómo fue el sorteo de la Concachampions 2023?

El sorteo del campeonato, que tuvo lugar el 7 de noviembre del 2022 en la ciudad de Miami (Estados Unidos), se realizó en base al índice de clubes de Concacaf. Bajo esta consideración, se repartieron los equipos en dos bolilleros:

Bombo 1: León, Pachuca, Atlas, Orlando City, Philadelphia Union, Los Ángeles, Austin y Vancouver.

León, Pachuca, Atlas, Orlando City, Philadelphia Union, Los Ángeles, Austin y Vancouver. Bombo 2: Tigres, Alajuelense, Olimpia, Real España, Tauro, Alianza, Violette, Motagua.

Una vez divididos en ambos grupos, se fueron sacando las bolillas hasta conformar todos los enfrentamientos.

+ ¿Cómo quedaron los cruces de la Concachampions 2023?

Tras el desarrollo del sorteo, así quedó el cronograma de los octavos de final de la competición:

Austin vs. Violette (Llave 1)

(Llave 1) León vs. Tauro (Llave 2)

(Llave 2) Orlando City vs. Tigres UANL (Llave 3)

(Llave 3) Pachuca vs. Motagua (Llave 4)

(Llave 4) Vancouver vs. Real España (Llave 5)

(Llave 5) Los Ángeles vs. Alajuelense (Llave 6)

(Llave 6) Atlas vs. Olimpica (Llave 7)

(Llave 7) Philadelphia vs. Alianza (Llave 8)

Cabe recordar que de cada cruce, el equipo que salió del Bombo 1 definirá la serie en condición de local, mientras que el salido del Bombo 2, lo hará de visitante.

En cuartos de final, se enfrentarán los ganadores de Llave 1 vs Llave 2, Llave 3 vs Llave 4, Llave 5 vs Llave 6, y Llave 7 vs Llave 8.

+ ¿Cuándo se jugarán los partidos de la Concachampions 2023?

El certamen continental se llevará a cabo entre el 7 de marzo y el 4 de junio. El calendario de los encuentros se desarrollará de la siguiente manera:

Octavos de final: del 7 al 9 de marzo (ida) y del 14 al 16 de marzo (vuelta).

del 7 al 9 de marzo (ida) y del 14 al 16 de marzo (vuelta). Cuartos de final: del 4 al 6 de abril (ida) y del 11 al 13 de abril (vuelta).

del 4 al 6 de abril (ida) y del 11 al 13 de abril (vuelta). Semifinales: del 25 al 27 de abril (ida) y del 2 al 4 de mayo (vuelta).

del 25 al 27 de abril (ida) y del 2 al 4 de mayo (vuelta). Final: 31 de mayo (ida) y 4 de junio (vuelta).

+ ¿Cuáles son los premios para el campeón de la Concachampions 2023?

El ganador de esta edición de la competencia clasificará a dos torneos de elite:

Cupo al Mundial de Clubes 2023

Cupo a la Copa Interamericana 2024

El subcampeón de esta temporada, en cambio, no sacará pasaje al Mundial de Clubes pero sí a la Copa Interamericana.