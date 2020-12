Concachampions: así llega América, Cruz Azul y Tigres, tres equipos que decepcionaron en la Liga MX

La semana que vienen regresan las noches mágicas de Concachampions la cual se volverá a jugar el próximo martes desde los cuartos de final en Orlando, Florida. La misma volverá a tener la presencia de tres equipos mexicanos.

Sin embargo, el regreso de América, Cruz Azul y Tigres a competencia internacional se da luego de que hayan decepcionado en Liguilla del Guar1anes 2020. Es por esto que repasamos cómo llega cada club y si esto le puede costar la salida a algunos de los estrategas.

Así llega Miguel Herrera y el plantel de América a la Concachampions

Miguel Herrera tiene todos los boletos para irse de América. (Jam Media)

No hay dudas de que el Piojo Herrera es quien tiene todos los boletos comprados para irse del Nido de Coapa. El exestratega del Tri no encontró un buen funcionamiento del equipo de en todo el torneo, sino que además no pudo hacerle frente al planteo de Chivas cuando perdió los dos Clásico Nacionales sin pena y sin gloria. Además, con dos goles calcados de Chicote Calderón.

Por otro lado, en el plantel Azulcrema hay varios que pueden seguir el camino del Piojo si su participación en la Concachampions no cambia. Uno de ellos es Giovani Dos Santos quien nunca mostró un gran nivel con la camiseta de las Águilas y que suena como posible refuerzo de Toluca, aunque ayer Santiago Baños dijo que no va. A su vez, el argentino Emanuel Aguilera tiene una última chance para renovar su contrato.

Tras la cruzazuleada, así llega Siboldi y el plantel de Cruz Azul

Siboldi vuelve a competir tras la cruzazuleada frente a Pumas. (Jam Media)

Luego de que se le escapara insólitamente la clasificación a la final frente a Pumas, la Máquina del Robert Dante Siboldi llega con más dudas que certezas al Concachampions frente al LA FC de Carlos Vela y Diego Rossi. Pero otra vez los fantasmas vuelven a sobrevolar y esto puede llevar puesto a más de uno a que se despida del club.

Uno de ellos es que el técnico uruguayo quien fue uno de los principales responsables de que su equipo pierda una serie que estaba ganada frente a los Universitarios. Otro es el argentino Milton Caraglio, quien nunca termino por explicar con el jersey celeste. A su vez, Elías Hernández quien no fue titular frente a los Azul y Oros y su renovación pende de un hilo.

Así llega Ricardo Ferretti y Tigres a la Concachampions

El Tuca se mantiene firme en Tigres, pero dos elementos tienen todo dado para irse. (Jam Media)

El Auriazul no jugó bien todo el año y esto se vio en la agónica clasificación que tuvo frente a Alianza en la que el Patón Guzmán anotó de cabeza en el tiempo agregado. Esto mismo se vio en el Guard1anes 2020 en la que el Tuca Ferretti no encontró un gran funcionamiento hasta que no empezó a poner a Leo Fernández como titular. A pesar de esto, el brasileño tiene todo dado para seguir, por el momento, en el banco Felino.

Por otra parte, Diego Reyes es uno de los elementos que debe mejorar su performance en la Concachampions si es quiere quedarse en Tigres luego de ser uno de los defensas más flojos en el conjunto de Nuevo León. A él, se le suma Luis Quiñones podría emigrar a América ya que no es considerado por su técnico.

¿Cuándo juegan América, Cruz Azul y Tigres?

La Concachampions se vuelve a jugar el próximo martes y Tigres será el primer en pisar el campo de juego a las 21.30 cuando choque en New York FC. El miércoles vuelve a jugar América frente a Atlanta United a las 19.00, mientras que Cruz Azul reaparece el jueves contra Los Angeles FC a las 21.30.

