El contrato que pedía Hugo Sánchez y lo que ganará Juan Reynoso en Cruz Azul

Robert Dante Siboldi se fue de Cruz Azul el pasado 11 de diciembre y debió pasar prácticamente un mes para que La Máquina anuncie a su nuevo entrenador. Uno de los motivos por los cuales la decisión se retrasó más de la cuenta, tiene que ver con el salario pretendido por los técnicos ideales para el equipo, pero imposibles de pagar.

Matías Almeyda era el candidato favorito de todos. No solamente de la dirigencia, sino también de la directiva. No obstante, su salida del San Jose Earthquakes de la MLS resultaba un problema por lo que se debía abonar en su cláusula, como así también el sueldo pretendido por el argentino. Los 3 millones de dólares por temporada no son accesibles para las arcas de los celestes.

Una vez caído Almeyda, surgió un nuevo candidato deseado: Hugo Sánchez. El bicampeón con Pumas UNAM había llegado a un arreglo con Cruz Azul, aunque nuevamente surgieron algunas diferencias. En esta ocasión, lo que alejó a Hugol de La Noria fueron algunos pedidos de cambios en su cuerpo técnico, además de un salario de 4 millones de dólares por dos temporadas.

El salario que ganará Juan Reynoso en Cruz Azul

Con las opciones A y B caídas, se llegó a la determinación de tener que ir con la opción C, pero que a su vez se ajustaba perfectamente a la crisis económica de La Máquina: Juan Reynoso. El entrenador peruano, además, llegará a La Noria con un cartel importante de su época de jugador, aunque está claro que no es el favorito para sentarse en el banco de suplentes y su salario lo refleja.

Reynoso percibirá 1.5 millones de dólares por temporada, una cifra menor a lo pretendido por los demás candidatos y, además, Cruz Azul se reserva la chance de poder renovarle al cabo del 2021 o, bien, ofrecerle un nuevo contrato si es que se cumplieron los objetivos. El entrenador peruano no será el más querido por todos, pero sin dudas que el más barato.

