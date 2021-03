Quiere revancha: el guiño de Néstor Araujo a Cruz Azul para su regreso

El futbol mexicano tiene pocos representantes en Europa y uno de ellos es Néstor Araujo. El defensor central vive un buen presente en el Celta de Vigo siendo titular en prácticamente todos los partidos (no fue en algunos por lesión) y situándose cada vez con más ganas fuera de la zona temida de los descensos.

Araujo se mantiene estable en el Viejo Continente, aunque eso no significa que haya hecho todas las cosas bien para llegar a donde está ahora. De hecho, el propio futbolista advirtió que hay algo de lo cual se encuentra en deuda y tiene que ver con su paso por Cruz Azul, el equipo que lo formó.

"Me gustaría volver cuando estaba en mi primer club, Cruz Azul, creo sinceramente que pude hacer las cosas mucho mejor en su día", reveló el canterano de La Máquina. A sus 29 años, todavía le queda tiempo para permanecer un tiempo más en Europa y, si así lo desea, regresar al club que lo vio debutar. En Cruz Azul lo esperan con los brazos abiertos.

Néstor Araujo contó que le costó el comienzo en España

La adaptación, muchas veces subestimada, fue lo que le costó a Néstor Araujo en su llegada a Europa: “El primer año no fue nada sencillo, pero luego poco a poco me fui adaptando. La gente y los compañeros me fueron ayudando y eso hizo que la adaptación fuera bien. En los inicios, también me costó el ritmo de los partidos, de la Liga", aseguró.

Celta de Vigo pasó de pelear la zona baja a ilusionarse por entrar en competencias europeas, pero Araujo se mantiene con los pies en la tierra: “Creo que se va a decidir todo en las últimas seis o siete fechas del campeonato. Quedan muchos partidos por disputarse y nuestro objetivo es ir sumando puntos para recortar la diferencia con respecto a los rivales que tenemos por encima”, finalizó.

