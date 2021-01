"Ningún jugador se vendería en Cruz Azul, fue una pende... del periodista este": Santiago Giménez

Santiago Giménez habló por primera vez de la insólita derrota que sufrió Cruz Azul ante Pumas, en la Vuelta de la Semifinal del Guard1anes 2020, y aseguró que ni él ni ningún jugador cementero recibirían dinero para dejarse ganar, por lo que arremetió contra el periodista Héctor Huerta, quien desató la polémica hace algunas semanas al sugerir que hubo amaño de partido.

En entrevista con Emanuel Villa, el canterano de La Máquina fue contundente con sus declaraciones respecto a las delicadas acusaciones que el reconocido periodista de ESPN realizó después de la derrota de los celestes, donde dejó entrever que hubo un arreglo de partido ante los universitarios, pues los jugadores habrían recibido 'llamadas tentativas' antes de entrar a la cancha.

"Ningún jugador se vendería y menos en Cruz Azul, quién no va a querer hacer historia en este club, si somos campeones nos hacen una estatua. Fue una pendejada del periodista este que salió a hablar, ni siquiera con pruebas, ¿lo dijiste? muestra las pruebas", lanzó el delantero de La Máquina en el live de Instagram con 'Tito' Villa.

Pero eso no fue todo, pues tanto el 'Chaquito' como el exgoleador cementero llamaron 'cobarde' al analista de ESPN, pues lamentaron que hiciera una acusación tan grave sin poderla comprobar, con la cual le faltó al espeto a los jugadores y a la institución celeste.

"Es un cobarde, ¿estamos de acuerdo? Salir a hablar cosas que no puedes comprobar", afirmó el ex líder de goleo argentino, con lo cual coincidió el canterano de 19 años: "Sí, estuvo muy mal porque es figura pública y no solo se mete con nosotros, sino también con nuestra familia, fue algo muy grave lo que dijo".

"Es más pende... el que le cree": Santi Giménez

Ya en el calor y la confianza de la charla, 'Tito' Villa y el 'Chaquito', a quien conoce desde niño por ser un gran amigo y compatriota de su padre, Christian Giménez, subieron de tono sus insultos y llamaron 'pendejo' a Héctor Huerta.

Aunque el juvenil argentino, nacionalizado mexicano, se fue más allá y aseguró que lo eran aún más los que creyeron en las declaraciones del periodista, luego de que un sinfín de aficionados le reclame a Cruz Azul todos los días, a través de sus redes sociales, por haberse vendido ante Pumas.

"Lo triste no es que se diga, lo triste es que se compre, la tristeza le da a uno cuando escucha a gente que realmente lo cree y eso es lo preocupante, porque sabemos que pendejos hay en todos lados y siempre los va a haber, el tema es el que le cree al pendejo", fue tajante 'Tito'.

"Exacto, ese es más pendejo (el que le cree). Es muy feo creer esas cosas si te gusta el futbol, yo nunca lo voy a creer, nunca se me va a pasar por la mente que algún jugador se venda, porque para mí el futbol es pasión, desde los dos años pateamos una pelota como para vendernos", sentenció el 'Chaquito' Giménez.

Puedes ver la plática con Santi Giménez a partir del minuto 56:40.

