"Con un año me bastaba para salir campeón en Cruz Azul": Hugo Sánchez reveló la verdad de por qué no llegó

Hugo Sánchez se quedó a una firma de retomar su carrera en los banquillos y convertirse en el nuevo director técnico de Cruz Azul, sin embargo, un cambio económico de último momento por parte de la directiva celeste lo obligó a echarse para atrás 'por dignidad', así lo reveló el propio estratega mexicano.

El 'Pentapicichi' reapareció ante las cámaras de ESPN para dar a conocer su versión de la negociación que tuvo con Jaime Ordiales, director deportivo de La Máquina, con quien hasta el 31 de diciembre existía un acuerdo para que regresara a la Ciudad de México y tomara las riendas del equipo en La Noria para el Torneo Guard1anes Clausura 2021.

No obstante, Hugo Sánchez confesó que sí fue un motivo económico lo que le impidió ser el nuevo director técnico de Cruz Azul, ya que a un día de tomar el avión desde Madrid a México, Jaime Ordiales lo llamó para informarle que la directiva solo podía ofrecerle el 50 por ciento de la cantidad que ya se había pactado, lo cual 'por dignidad' no aceptó el exfutbolista.

"Estaba todo adelantado, lo económico estaba en un documento donde estaban establecidas todas las situaciones económicas para el cuerpo técnico, incluyendo a Óscar Pérez, estuve de acuerdo, solo estuve a la espera de los boletos de avión y el día 31 me dice Jaime que se fue todo para atrás porque el presupuesto que había para el cuerpo técnico no daba para llegar al costo y si aceptábamos el 50 por ciento podíamos seguir. Yo no pedí cantidades, ellos las pusieron, las vi y acepté", reveló 'Hugol' para el programa 'Futbol Picante'.

"No estoy molesto, desilusionado un poco, porque todo se estaba hablando con cierta contundencia, y a Jaime Ordiales le agradezco la confianza, estaba muy adelantada la conversación a sabiendas de que ya era un hecho, pero la noche anterior te dicen que el 50 por ciento menos si no no hay nada, y fue una sacudida. Si no hubiera existido ese documento hubiéramos podido llegar a un acuerdo, así no se podía aceptar por dignidad", insistió.

De esta manera, Hugo Sánchez también desmintió los rumores que aseguraban que las exigencias habían sido por parte del estratega, de quien se llegó a decir que no quería a Óscar Pérez en su cuerpo técnico, y que incluso quería imponer condiciones en la llegada de jugadores, entre otros aspectos.

"Fueron mentiras. He escuchado de amigos y familia que me mandaban cosas de que yo estaba queriendo imponer haya jugadores y todo es mentira. Yo soy serio y no me presto a otras cosas", aclaró.

"Con un año me bastaba para salir campeón en Cruz Azul": Hugo Sánchez

Por otro lado, Hugo Sánchez dio a conocer que ya se había comenzado a trabajar en el proyecto deportivo, con el cual se tenía como objetivo lograr que Cruz Azul fuera campeón en un año, el cual la directiva le ofrecía en su contrato, pues aseguró que era el tiempo suficiente para conseguirlo.

"Yo iba a llegar con la mentalidad de ganar el campeonato, porque es un equipo grande y para eso va uno, para salir campeón; yo me estaba comprometiendo para hacer campeón a Cruz Azul, ya sea este torneo o el otro, era firma por un año, no exigí más tiempo, fue el tiempo que ofrecieron y yo acepté, dije: Con un año me basta para ser campeón", sentenció el timonel que ya sabe lo que es conseguir el título de la Liga MX.

