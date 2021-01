Cruz Azul: Jaime Ordiales reveló lo que le pidió la nueva directiva

No se puede afirmar que la política de refuerzos del Cruz Azul fracasó en las últimas campañas. En ese lapso, peleó siempre hasta el final y estuvo en cada una de las definiciones del campeonato, pero por distintos motivos no llegó a coronarse.

Ya con Juan Reynoso en la dirección técnica (reemplazó a Robert Dante Siboldi), Jaime Ordiales reveló que en este receso no gastará demasiado dinero en incorporaciones por un pedido expreso de la nueva directiva.

"La nueva directiva me pidió una disciplina financiera, mínimo este año no subir la nómina e inclusive buscar bajarla; potencializar el equipo y optimizar los recursos. Se acabó la construcción de equipos mediante millones. Lo de Bilbao iba todo bien pero no se que pasó con Necaxa, no accedieron a liberar el jugador", aseveró el director deportivo de la institución en una entrevista con W Deportes.

Por otra parte, el exjugador se refirió al nuevo estratega de la institución: "Juan es un tipo que les puede transmitir las ganas de ganar porque ya fue campeón con Cruz Azul. Transmitir ese ánimo y éxito. Es una gran oportunidad para él, prácticamente es el mismo plantel. Matías (Almeyda) estaba entusiasmado cuando le comenté el proyecto pero tenía un acuerdo con San José. No fue por una cuestión económica".

Con todos estos cambios, La Máquina debutará en el Guard1anes 2021 este domingo frente al Santos Laguna como visitante.

