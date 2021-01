La millonaria cantidad involucrada en los malos manejos de Cruz Azul por parte de Guillermo Álvarez

Ha pasado ya casi medio año desde que se giró la orden de captura en contra de Guillermo Álvarez, quien hasta el año pasado fue presidente de la Cooperativa La Cruz Azul y del equipo de futbol, y hasta la fecha siguen saliendo detalles de los delitos por los que él y su familia fueron acusados.

Este miércoles, el periodista Ignacio Suárez publicó un extenso informe de la millonaria cantidad con la que se enriquecieron a 'Billy', su hermano Alfredo y demás familia, por los desvíos de recursos que el exmandatario cementero realizó durante los últimos 20 años de su gestión.

Y es que de acuerdo con dicha información del 'Fantasma' en su columna del diario Récord, y los auditores que consultó para su informe, la cantidad desfalcada por la familia Álvarez Cuevas sería al menos de 43 mil millones de pesos en general, pues aclaró que la auditoría aún no concluye, por lo que muy probablemente la cifra será mayor.

"Hoy, después de algunas auditorias que aún no concluyen, se tiene la evidencia de un quebranto acumulado inmenso que suma, me aseguran, hasta el momento ¡43 mil millones de pesos! ¿Sabe lo que equivale esa cifra? Pues alcanzaría para comprar a los 18 equipos de la Liga MX, dos veces y sobraría dinero. Así de abominable fue el desfalco en la cooperativa y el equipo en los últimos 20 años", escribió el columnista.

@CruzAzulCD: Un Botín de Cemento y Goles

-Ultra Megadesfalco de 43 mil MDP.

-Tenian su propia "estafa maestra"

-La verdad sobre ¿Por qué NO llegaron Hugo Sánchez y @CHermosillo27 ?

-La 4T y la cooperativa.

Gracias por compartir https://t.co/Sw0RsBBLDT vía @record_mexico — ignacio suarez (@fantasmasuarez) January 13, 2021

La cantidad involucrada en los malos manejos de Cruz Azul

En cuanto al tema deportivo, el 'Fantasma' Suárez también dio una cifra aproximada de la cantidad que podría estar involucrada en los malos manejos que 'Billy' Álvarez y los suyos hicieron en el equipo de futbol, en las últimas dos décadas, y rondaría entre los seis y los siete mil millones de pesos.

"Aunque NO se tienen cifras totales aún, es un hecho que la cifra se elevará. Y aunque NO tienen un número exacto, los auditores consultados refieren que son entre 6 y 7 mil millones de pesos los que podrían estar involucrados en malos manejos solo del equipo Cruz Azul en las últimas dos décadas. El equipo es apenas una bicoca, junto a lo que desfalcaron en la Cooperativa. Sin ella, el equipo simplemente NO existiría", sentenció el periodista.

Hay que recordar que hasta el momento los exdirectivos de La Máquina, tanto Guillermo Álvarez, como Víctor Garcés, se encuentran prófugos de la justicia, incluso, las autoridades mexicanas han solicitado la ayuda de los ciudadanos para poder capturarlos, a través de gigantes espectaculares en la Ciudad de México.

