Locura por Cruz Azul: Melvin Brown y una maniobra curiosa para nombrar a su hijo

Por la sequía que perdura desde el Torneo de Invierno 1997, es normal que los aficionados de Cruz Azul le exijan a los futbolistas resultados inmediatos. Como también es común que los comparen con otros jugadores que sí han dejado todo en el campo, como los de aquella camada que llegó hasta la gran final de la edición 2001 de la Copa Libertadores de América ante Boca Juniors de Argentina.

Entre esos nombres está el de Melvin Brown, quien siendo tan joven se fue ganando un lugar en la defensa del conjunto de La Noria y también en el corazón de los fanáticos del club capitalino. El cariño es mutuo y eso quedó a la vista después de conocerse la curiosidad que buscó realizar con su primer hijo.

"En Irapuato nació mi hijo Melvin Jr. un 3 de mayo. Le iba a poner Cruz Brown, pero no me dejó la mamá", explicó el Marinero en una entrevista exclusiva con Bolavip, dejando en claro su pasión por La Máquina. "Todavía no le gusta el futbol pero yo empecé a los 15 o 16 años. En algún momento vamos a entrenarlo y mejorarlo, él va a ser un poco más alto y fuerte que yo, tiene sus ventajas", agregó.

Melvin Brown espera un llamado

En exclusiva con Bolavip, el exfutbolista dejó en claro su deseo de recibir una oportunidad para comandar un grupo, ya sea en Liga MX o en Liga de Expansión: "Llevo un año sin dirigir, se me queman las alas por regresar al futbol pero es difícil. Nadie me va a quitar el sueño, las ganas de mostrar mi valía".

"Tengo muchos compañeros que ya están dirigiendo como Chaco Giménez, Paco Palencia, José Saturnino Cardozo y Gabriel Pereyra. Creo que estamos cercanos, esperando que alguien nos dé la oportunidad. Cuando suceda, quiero repetir lo que hice cuando fui jugador: una sola oportunidad, tomarla y no bajarme del barco", cerró Melvin Brown, mostrándose totalmente dispuesto a tener una chance como estratega.

