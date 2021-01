Cruz Azul vs. Pachuca: Jorge Pietrasanta dice que la Máquina no tiene chances

Cruz Azul visitará a Club Pachuca en el Estadio Hidalgo por la jornada 3 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX. El encuentro se disputará este lunes 25 de enero a las 21:00 horas de CDMX, y la Máquina cuenta con varias bajas para este duelo.

Al respecto de este encuentro, el periodista de ESPN, Jorge Pietrasanta, se expresó duramente contra los dirigidos por Juan Reynoso al afirmar que no tienen ninguna posibilidad de conseguir la victoria ante el conjunto Tuzo.

Durante una emisión del programa Futbol Picante, el comentarista consideró que el conjunto de la Noria no podrá conseguir el resultado debido a las bajas importantes que tendrá en la alineación inicial, importantes para el funcionamiento del equipo, que además ha iniciado de mala manera el torneo mexicano.

“Cruz Azul no puede aspirar a mucho, más sobre todo si el tema de la menta y el emocional no se lo ha podido sacudir Cruz Azul, pues no le veo por donde pueda sacar el resultado ahí en Pachuca, sin delanteros, nomás con el ‘Chaquito’ Giménez”, añadió.

Profundizando sobre el tema, Pietra consideró que a la Máquina le jugarán en contra las ausencias de jugadores como Luis Romo y Pablo Aguilar, así como la de Jonathan Rodríguez en el ataque.

“Cruz Azul no gana. Cruz Azul va a Pachuca literal, sin pies ni cabeza para buscar ganar el partido, si no tienes a Luis Romo, si no tienes a Pablo Aguilar ni al ‘Cabecita’ Rodríguez, que son parte importante de la columna vertebral pues no veo cómo puedan ganar”, manifestó.

