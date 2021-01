Walter Montoya aseguró que Cruz Azul necesita "entregarse más y ser una familia"

Ante la falta de refuerzos por la economía del club, Juan Reynoso tuvo que analizar las continuidades de los futbolistas que regresaron tras sus préstamos. Pol Fernández será registrado en Cruz Azul para el Guard1anes 2021 de la Liga MX y Walter Montoya deberá empezar a buscar un club en este mercado.

En entrevista con 90min, el volante dejó a la vista la determinación del club de La Noria: "Estoy viendo qué sucede porque está complicado. Mientras tanto me entreno como siempre para no perder el ritmo. Yo vine con muchas ganas de quedarme pero la dirigencia y el entrenador decidieron que no".

Así, se terminaría su ciclo en La Máquina. Por Liga MX, el argentino solamente disputó 740 minutos y marcó un gol en la victoria 5-0 ante Pachuca en marzo de 2018. Lógicamente, tampoco logró conseguir un título de liga pero sí habría aprendido qué es lo que le está faltando al equipo para ser campeón.

"El año que pasé en el club estuvimos muy cerca, no nos faltó casi nada. Ganamos la Copa MX, peleamos con América la final. Siempre falta algo, no sé si entregarse mucho más, es raro. Ahora tiene un buen plantel y debe formarse como grupo, como una familia como teníamos en Racing. Eso falta acá, porque después no falta nada. Tenés buenas chances de entrenamiento, buen gimnasio, solo hay que ir y entrenar", agregó Walter Montoya, justificando el por qué de la continuidad de la sequía que perdura desde 1997.

Guiñó a otros clubes de México

En la misma plática con 90min, Walter Montoya empezó a revelar dónde le gustaría continuar su carrera profesional: "Me gustan muchos. Aparte de Cruz Azul, que estuve ligado también por el Chelito Delgado, siempre me gustaron Rayados, Tigres UANL, Atlas y Toluca. No diría uno en especial, pero son varios".

