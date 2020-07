Cruz Azul y sus playeras a rayas en honor a Miguel Marín

¡Necesito las 3!



Local 9/10 - Tradicional, sin arriesgarse mucho y chula.



Visitante 9.5/10 - No recuerdo una jersey en años recientes con degradado. Me gusta porque me recuerda a la Miguel Marín.



3era 10/10 - SIEMPRE ME FASCINA VER A CRUZ AZUL DE ROJO/GUINDA/VINO ���� pic.twitter.com/PB1vfw3hMV