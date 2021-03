Luego del triunfo frente a Costa Rica, ¿cuándo vuelve a jugar la Selección mexicana?

Luego de un extraño 2020 con poca actividad de selecciones por la crisis sanitaria de Coronavirus, México continúa su preparación para todos los compromisos importantes que deberá afrontar este año.

El cuadro azteca no tuvo un buen encuentro frente a un Gales que no presentó a su mejor equipo posible, pero pudo reponerse ante Costa Rica en el segundo amistoso de esta Fecha FIFA. De todas maneras, por sus duelos anteriores y por el lugar que ahora ocupa en el Ránking FIFA, es un hecho que el estratega Gerardo Martino no quedó conforme.

Ahora, el próximo duelo del Tri será el 3 de junio contra el mismo adversario, con horario y lugar a definir, por las Semifinales de la Liga de Naciones Concacaf. Ese mismo día también se disputará el otro choque entre Honduras y Estados Unidos.

Tanto la Final y el partido por el tercer puesto se jugará tres días después. De momento, tampoco hay demasiados detalles al respecto.

A falta de que el cuadro azteca confirme el resto de su calendario y sus rivales, se sabe que estará en la Copa Oro. La misma se llevará a cabo entre el 10 de julio y el 1 de agosto.

