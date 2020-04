Daniel Guzmán recordó su paso por Tigres: "Fue lo mejor que me pasó como técnico"

Daniel Guzmán dirigió a Tigres UANL desde el 26 de mayo de 2009 hasta el 26 de marzo de 2010, cuando finalmente fue despedido por la directiva debido a malos resultados. Cuatro días después fue recontratado y su etapa en los Felinos terminó el 30 de junio.

El Travieso brindó una gran entrevista con Diario AS y habló sobre su etapa en la institución Regiomontana, reconociendo que fue lo mejor que le pasó como entrenador.

El originario de Guadalajara confesó: "Admiro mucho a la institución. Yo llegué en un momento de crisis, obviamente no había tanto presupuesto. Lo agarré en el último lugar de la tabla del descenso".

Son 6⃣0⃣ años de historia, 6⃣0⃣ años de garra y amor a la camiseta.#EstoEsTigres ��#6DecadasDeTigres ���� pic.twitter.com/n8Pw5AYatf — Club Tigres Oficial (en Casa ����) (@TigresOficial) April 8, 2020

"Sin lugar a dudas fue uno de mis mejores años porque me enriquecí mucho como técnico, como persona y eso es lo que más recuerdo de Monterrey y la afición de Tigres. Todos cometemos errores y en su momento los acepté pero fue lo mejor que me pasó como técnico haber dirigido a un equipo así", reveló el estratega.

Por último dejó en claro sus ganas de tener una revancha en Tigres: "Me hubiera encantado estar más años, con el mismo apoyo que le están dando a su técnico. Pero el tiempo da la razón a muchas cosas, en un año no pude ayudar a hacer muchas cosas pero espero algún día regresar con madurez deportiva y personal y que me den tiempo. Se que es un equipo que siempre tiene que estar en las finales y pelear campeonato".

