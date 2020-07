David Faitelson y Fox Sports Radio proponen ponerle 'Jorge Vergara' al Estadio Akron de Chivas

El Estadio de Chivas cumplió su décimo aniversario, en lo que no fue un cumpleaños más. Buen momento para que los Chivahermanos se hayan tomado varios minutos para pensar y reflexionar las noches de victorias, como así también de las derrotas más duras. Siempre con esa obra arquitectónica como testigo de todo.

Lo cierto es que el Rebaño no estaría jugando allí si no fuera por una persona clave: Jorge Vergara. El que supo ser dueño del equipo de Guadalajara desde octubre del 2002 hasta su fallecimiento en el 2019, fue el principal impulsor de la construcción de un nuevo estadio a la altura de uno de los equipos más importantes del continente. No hay dudas, sin Vergara hoy el presente sería distinto.

Es por esa razón que muchas personas se inclinan en que, el actual Estadio Akron por cuestiones de patrocinio, cambie su nombre a ‘Estadio Jorge Vergara’. “A 10 años de su inauguración, creo que Chivas haría justicia y un más que merecido homenaje al personaje que los llevó a la modernidad y a los nuevos tiempos. El Estadio Akron debería tomar el nombre de Jorge Vergara”, escribió David Faitelson en su Twitter personal.

A 10 años de su inauguración, creo que @Chivas haría justicia y un más que merecido homenaje al personaje que los llevó a la modernidad y a los nuevos tiempos. El Estadio Akron debería tomar el nombre de Jorge Vergara. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) July 31, 2020

El periodista de ESPN no está en soledad. En Fox Sports, piensan lo mismo: “Saben qué estaría maravilloso, ponerle el nombre de Jorge Vergara al Estadio. Sería un legado impresionante para un hombre que le dejó tanto a Chivas y tanto al futbol mexicano”, acotó Rubén Rodríguez, quien encontró a sus compañeros como aliados.

Por estas horas es apenas una idea de los hombres de los medios, aunque ciertamente si la misma toma cada vez más impulso a través de los fanáticos en las redes sociales, podría considerarse como algo serio y real. El tiempo determinará si el hacedor número 1 del Estadio tiene su nombre en él.

¿SE DEBERÍA PONER EL NOMBRE DE JORGE VERGARA AL ESTADIO DE CHIVAS?



La propuesta de @ruubenrod y @andremarinpuig para cambiar el actual nombre de la casa de las Chivas#FSRadioEnCasa https://t.co/fS5RQzNwt1 pic.twitter.com/KLvlWV6uSf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 30, 2020

Lee También