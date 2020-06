Decisión final: Tigres participará de la Copa por México y ya están todos los equipos confirmados

Los @TigresOficial decidieron hoy sí participar en la CopaProMéxico del 3 al 12 de julio.



Grupo 1 Estadio Akron

Chivas Vs. Atlas

Tigres Vs. MazatlanFC



Grupo 2 Estadio CU

Pumas Vs. Cruz Azul

América Vs. Toluca



Los ganadores se enfrentan en semis y la final será G 1 vs G 2.