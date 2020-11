Declinó volver: Atlas recibió un revés por parte de Andrés Guardado

Tras la derrota ante Puebla el fin de semana pasado en el Jalisco, Atlas perdió la posibilidad de seguir luchando por un lugar en la reclasificación a la Fiesta Grande del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Así es, una nueva decepción para los aficionados que están esperando un título desde la temporada 1950-51.

Pero la idea de las altas esferas del conjunto rojinegro es terminar con los malos resultados. El miércoles, a través de un comunicado oficial, la directiva de los Zorros anunció la destitución de Pedro Portilla White, y este jueves confirmó la llegada de José Riestra para ejercer el puesto vacante de Presidente Ejecutivo.

Hoy inicia un nuevo ciclo en mi vida, con un solo objetivo, transformar junto con miles de personas la cultura interna y mentalidad de @atlasfc gracias @Orlegi_Sports por esta oportunidad #lateconfuria pic.twitter.com/0ETRWRjVDf — Jose Riestra (@priestra) November 5, 2020

Entre tantos temas que se platicaron en la rueda de prensa, Alejandro Irarragorri reveló que mantuvo contacto con Andrés Guardado pensando en el futuro de la institución tapatía. El mandamás de Grupo Orlegi le ofreció volver, en el corto plazo, al club que lo vio nacer pero la respuesta fue negativa.

Un joven Andrés Guardado con la prensa en Atlas (JAM MEDIA)

"No nada más lo hemos pensado, se lo hemos ofrecido. Personalmente, me senté con él y me explicó el contexto de su vida personal y profesional. Tiene un gran cariño por Atlas, pero ha declinado venir. Lo comprendo, no es por falta de amor", aseguró el empresario, terminando por completo con el asunto.

Las promesas del nuevo Atlas

De acuerdo con lo aportado por los directivos más importantes del club en la conferencia, ya no habrá tolerancia para los que no estén dispuestos y comprometidos a transformar al club. La idea primordial será terminar de ser víctimas y modificar la cultura interna. Además, se construirá un centro deportivo.

